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Ученым удалось вырастить картошку в условиях Марса

10 марта 2017 13:07
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Новости Перу. Год назад зрители фильма «Марсианин» посмеивались, глядя на старания героя Мэтта Дэймона вырастить картофель в марсианской почве. Но теперь этот эпизод фильма не выглядит фантастикой –

ученые из Перу доказали возможность вырастить картошку на Красной планете.

Давление на Марсе равно земному, но кислорода там в 20 000 раз меньше. Поэтому ученые использовали в качестве субстрата роста почву из засушливой перуанской пустыни. Исследователи считают ее максимально близкой к марсианскому грунту. 

Ученым удалось вырастить картошку в условиях Марса-1

Фото: imdb

Растение прорастало внутри герметичной стеклянной емкости, его освещали светодиодные лампы, дающие столько же света, как Солнце на Марсе. Продолжительность циклов освещения соответствовало продолжительности суток на Красной планете. В емкость с клубнем поступала вода с минералами, а атмосфера вокруг состояла в основном из углекислого газа. Ученые говорят, что картофель успешно пророс.  

Исследователи считают, что если они смогли вырастить клубни в подобных условиях, то они смогут повторить подобный опыт и на Марсе. NASA сообщает, что эксперимент будет повторен несколько раз, чтобы понять, какие сорта картошки будут лучше всего расти в условиях Красной планеты.

# Интернет # Изобретения # Фотофакт # калейдоскоп # Мэтт Дэймон # картошка

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