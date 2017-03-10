Ученым удалось вырастить картошку в условиях Марса

Новости Перу. Год назад зрители фильма «Марсианин» посмеивались, глядя на старания героя Мэтта Дэймона вырастить картофель в марсианской почве. Но теперь этот эпизод фильма не выглядит фантастикой –
ученые из Перу доказали возможность вырастить картошку на Красной планете.
Давление на Марсе равно земному, но кислорода там в 20 000 раз меньше. Поэтому ученые использовали в качестве субстрата роста почву из засушливой перуанской пустыни. Исследователи считают ее максимально близкой к марсианскому грунту.
Растение прорастало внутри герметичной стеклянной емкости, его освещали светодиодные лампы, дающие столько же света, как Солнце на Марсе. Продолжительность циклов освещения соответствовало продолжительности суток на Красной планете. В емкость с клубнем поступала вода с минералами, а атмосфера вокруг состояла в основном из углекислого газа. Ученые говорят, что картофель успешно пророс.
Исследователи считают, что если они смогли вырастить клубни в подобных условиях, то они смогут повторить подобный опыт и на Марсе. NASA сообщает, что эксперимент будет повторен несколько раз, чтобы понять, какие сорта картошки будут лучше всего расти в условиях Красной планеты.