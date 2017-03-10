Ученым удалось вырастить картошку в условиях Марса

Новости Перу. Год назад зрители фильма «Марсианин» посмеивались, глядя на старания героя Мэтта Дэймона вырастить картофель в марсианской почве. Но теперь этот эпизод фильма не выглядит фантастикой –

ученые из Перу доказали возможность вырастить картошку на Красной планете.

Давление на Марсе равно земному, но кислорода там в 20 000 раз меньше. Поэтому ученые использовали в качестве субстрата роста почву из засушливой перуанской пустыни. Исследователи считают ее максимально близкой к марсианскому грунту.