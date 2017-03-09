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5-летняя китаянка стала единственным опекуном бабушки и прабабушки 

09 марта 2017 23:23
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Большинство 5-летних детей проводят время в школе или играя. Маленькая Анна Ван из юго-западного Китая заботится о своей бабушке и прабабушке. 

5-летняя китаянка стала единственным опекуном бабушки и прабабушки -1

Фото: dailymail.co.uk

5-летняя китаянка стала единственным опекуном бабушки и прабабушки -4

Фото: dailymail.co.uk

Отец попал в тюрьму по неизвестным причинам, когда дочери было всего 3 месяца. Мать вышла замуж второй раз и вскоре после этого оставила ребенка с родственниками.

5-летняя китаянка стала единственным опекуном бабушки и прабабушки -7

Фото: dailymail.co.uk

Ради бабушки и 92-летней прабабушки, Анна Ван научилась убирать и готовить еду. Щедрый сосед позволяет Анне брать овощи на его ферме. 

5-летняя китаянка стала единственным опекуном бабушки и прабабушки -10

Фото: dailymail.co.uk

О жизни 5-летней китаянки сообщили китайские СМИ. Серия фотографий распространилась по всему миру. Анна Ван скзала журналистам, что заботится о бабушках, потому что желает хорошего здоровья для своей семьи. 

5-летняя китаянка стала единственным опекуном бабушки и прабабушки -13

Фото: dailymail.co.uk

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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