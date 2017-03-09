5-летняя китаянка стала единственным опекуном бабушки и прабабушки 

Большинство 5-летних детей проводят время в школе или играя. Маленькая Анна Ван из юго-западного Китая заботится о своей бабушке и прабабушке.

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk Отец попал в тюрьму по неизвестным причинам, когда дочери было всего 3 месяца. Мать вышла замуж второй раз и вскоре после этого оставила ребенка с родственниками.

Фото: dailymail.co.uk Ради бабушки и 92-летней прабабушки, Анна Ван научилась убирать и готовить еду. Щедрый сосед позволяет Анне брать овощи на его ферме.

Фото: dailymail.co.uk О жизни 5-летней китаянки сообщили китайские СМИ. Серия фотографий распространилась по всему миру. Анна Ван скзала журналистам, что заботится о бабушках, потому что желает хорошего здоровья для своей семьи.