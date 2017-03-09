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Чемпион мира по мотогонкам на выносливость разбился на тренировке

09 марта 2017 22:30
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Новости Франции. Французский мотогонщик Антони Деляль со своей командой тренировался перед очередной 24-часовой гонкой на трассе в Ногаро. Француз разбился, выезжая из пит-стопа (техническая остановка во время гонки для проверки состояния мотоцикла). 

Чемпион мира по мотогонкам на выносливость разбился на тренировке-1

Фото: eurosport.com

Скорая медицинская помощь была оказана незамедлительно, но полученные травмы были несовместимы с жизнью. 

35-летний мотогонщик Энтони Деляль был хорошо известен среди любителей мотоциклов. Ему удалось построить выдающуюся карьеру в гонках на выносливость. В прошлом году вместе с Винсентом Филиппе и Этьена Массоном он внес свой вклад в выигрыш 15-го титула чемпиона мира в командном зачете. В пятый раз стал победителем в личном первенстве. 

Чемпион мира по мотогонкам на выносливость разбился на тренировке-4

Фото: respectinsport.com

# Мотоциклисты # калейдоскоп

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