У Илона Маска родился мальчик. Предприниматель показал первое фото

Новости США. Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск стал отцом в шестой раз. Об этом инженер написал на своей странице в Twitter.

«Несколько часов назад. Мама и ребёнок в порядке», – ответил Маск на вопрос о том, есть ли новости о пополнении в его семье.