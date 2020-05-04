Андрей Губин впервые за долгое время появился на публике. Поклонники его не узнали

30 апреля кумир молодежи 90-х отметил 46-летие. Скорее всего, снимки были сделаны именно на праздновании дня рождения.

Новые фото певца были опубликованы на странице в Instagram у его знакомой – композитора Ульяны Каракоз.

Андрей Губин появился на публике впервые за долгое время. Поклонники были удивлены.

Снимок разошелся по фанатским группам артиста. Многие поклонники отметили, что хотели бы, чтобы певец вернулся в творчество.

Ульяна Каракоз: Наконец Андрюша до нас добрался! Хорошо провели время.

Андрей Губин много лет ведет непубличный образ жизни. В середине 2000-х у исполнителя хита «Такие девушки, как звезды» была диагностирована болезнь нервной системы, при которой у него онемевает часть тела.

Недавно в сети появились новости, что певец готовит новый альбом. Слухи это или нет – пока неясно.