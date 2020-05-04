Андрей Губин впервые за долгое время появился на публике. Поклонники его не узнали
Андрей Губин появился на публике впервые за долгое время. Поклонники были удивлены.
Новые фото певца были опубликованы на странице в Instagram у его знакомой – композитора Ульяны Каракоз.
30 апреля кумир молодежи 90-х отметил 46-летие. Скорее всего, снимки были сделаны именно на праздновании дня рождения.
Фото: instagram.com/ulianakarakoz
Ульяна Каракоз:
Наконец Андрюша до нас добрался! Хорошо провели время.
Снимок разошелся по фанатским группам артиста. Многие поклонники отметили, что хотели бы, чтобы певец вернулся в творчество.
Фото: instagram.com/ulianakarakoz
Андрей Губин много лет ведет непубличный образ жизни. В середине 2000-х у исполнителя хита «Такие девушки, как звезды» была диагностирована болезнь нервной системы, при которой у него онемевает часть тела.
Недавно в сети появились новости, что певец готовит новый альбом. Слухи это или нет – пока неясно.
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