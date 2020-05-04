Четыре сына Зидана выросли красавцами. Вот, как они выглядят и с чем связали судьбу

Легенда футбола Зинедин Зидан добился успеха и в семейной жизни. Он счастлив более 25 лет в браке с женщиной, с которой познакомился в 17 лет. У пары четверо сыновей. Все они пошли по стопам знаменитого отца и занимаются футболом.

Фото: instagram.com/zidane

Старшему сыну – Энцо – 25 лет. Он носит фамилию матери (Фернандес) и под ней играет в футбол. Это парень сделал, чтобы избежать сравнений с известным отцом. Энцо признавался, что испытывал давление из-за фамилии с детства и всегда были пересуды, что всю карьеру его продвигает папа.

С мамой. Фото: instagram.com/enzo

Энцо – полузащитник испанского клуба «Альмерия». Его брату Луке – 22 года. Он вратарь клуба «Реал Мадрид», выступающий на правах аренды за испанский ФК «Расинг Сантандер». Арендный контракт подписан на год – до середины 2020.

С отцом. Фото: instagram.com/luca

Во время дебюта за «Реал Мадрид», главным тренером которого является отец, Лука Зидан сказал, что для него большая честь выходить на поле с лучшими игроками в мире. По поводу известной фамилии футболист отвечает однозначно: «Когда я играю, я Лука, а не Зидан». Третий сын Зидана – Тео. Ему 18 лет. Его называют самым талантливым футболистом среди всех сыновей известного француза. Тео стилем игры похож на своего отца. Он нападающий юношеской сборной «Реала».

Фото: instagram.com/theo_zf10

Младший из сыновей футболиста – Элиас. Ему 15 лет. Он воспитанник академии «Реала».

Фото: instagram.com/enzo

Сам Зидан в своей книге признавался, что ему бы не хотелось, чтобы его богатство толкало сыновей на дурной путь.

Фото: instagram.com/zidane