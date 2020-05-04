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Четыре сына Зидана выросли красавцами. Вот, как они выглядят и с чем связали судьбу

04 мая 2020 10:23
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Легенда футбола Зинедин Зидан добился успеха и в семейной жизни. Он счастлив более 25 лет в браке с женщиной, с которой познакомился в 17 лет.  

У пары четверо сыновей. Все они пошли по стопам знаменитого отца и занимаются футболом.   

Четыре сына Зидана выросли красавцами. Вот, как они выглядят и с чем связали судьбу -1

Фото: instagram.com/zidane

Старшему сыну – Энцо – 25 лет. Он носит фамилию матери (Фернандес) и под ней играет в футбол. Это парень сделал, чтобы избежать сравнений с известным отцом. Энцо признавался, что испытывал давление из-за фамилии с детства и всегда были пересуды, что всю карьеру его продвигает папа.  

Четыре сына Зидана выросли красавцами. Вот, как они выглядят и с чем связали судьбу -4

С мамой. Фото: instagram.com/enzo

Энцо – полузащитник испанского клуба «Альмерия».  

Его брату Луке – 22 года. Он вратарь клуба «Реал Мадрид», выступающий на правах аренды за испанский ФК «Расинг Сантандер». Арендный контракт подписан на год – до середины 2020. 

Четыре сына Зидана выросли красавцами. Вот, как они выглядят и с чем связали судьбу -7

С отцом. Фото: instagram.com/luca

Во время дебюта за «Реал Мадрид», главным тренером которого является отец, Лука Зидан сказал, что для него большая честь выходить на поле с лучшими игроками в мире. По поводу известной фамилии футболист отвечает однозначно: «Когда я играю, я Лука, а не Зидан».  

Третий сын Зидана – Тео. Ему 18 лет. Его называют самым талантливым футболистом среди всех сыновей известного француза. Тео стилем игры похож на своего отца. Он нападающий юношеской сборной «Реала».  

Четыре сына Зидана выросли красавцами. Вот, как они выглядят и с чем связали судьбу -10

Фото: instagram.com/theo_zf10

Младший из сыновей футболиста – Элиас. Ему 15 лет. Он воспитанник академии «Реала».   

Четыре сына Зидана выросли красавцами. Вот, как они выглядят и с чем связали судьбу -13

Фото: instagram.com/enzo  

Сам Зидан в своей книге признавался, что ему бы не хотелось, чтобы его богатство толкало сыновей на дурной путь.  

Четыре сына Зидана выросли красавцами. Вот, как они выглядят и с чем связали судьбу -16

Фото: instagram.com/zidane  

Зинедин Зидан:    
Хочу, чтобы они были хорошими людьми.  

Два внука Юрия Гагарина. Как выглядят и чем занимаются (читать далее).   

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