«Я батя». Данила Козловский впервые показал новорождённую дочь

Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью. Снимок актер опубликовал на своей странице в Instagram. На нем счастливый отец держит ребенка на руках. Лица девочки на фото не видно. Данила Козловский:

Моя вселенная.

Фото: instagram.com/danilakozlovsky

Пост актер сопроводил хэштегом «я батя». Накануне трогательным снимком с дочерью поделилась возлюбленная Козловского – актриса и режиссер Ольга Зуева. Ольга Зуева:

Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня.

Фото: instagram.com/_olyazueva