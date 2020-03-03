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«Я батя». Данила Козловский впервые показал новорождённую дочь

03 марта 2020 07:58
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Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью.

Снимок актер опубликовал на своей странице в Instagram. На нем счастливый отец держит ребенка на руках. Лица девочки на фото не видно.

Данила Козловский: 
Моя вселенная. 

«Я батя». Данила Козловский впервые показал новорождённую дочь -1

Фото: instagram.com/danilakozlovsky 

Пост актер сопроводил хэштегом «я батя».  

Накануне трогательным снимком с дочерью поделилась возлюбленная Козловского – актриса и режиссер Ольга Зуева.  

Ольга Зуева:
Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня.  

«Я батя». Данила Козловский впервые показал новорождённую дочь -4

Фото: instagram.com/_olyazueva 

Пара не афишировала беременность актрисы. О том, что в семье ожидается пополнение, сообщили люди из ее близкого окружения. Дочка стала первенцем для пары.  

Данила Козловский рассказал о первой встрече с Ольгой Зуевой (читать далее).  

# Звезды # калейдоскоп # Данила Козловский # Ольга Зуева

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