«Я батя». Данила Козловский впервые показал новорождённую дочь

Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью.
Снимок актер опубликовал на своей странице в Instagram. На нем счастливый отец держит ребенка на руках. Лица девочки на фото не видно.
Данила Козловский:
Моя вселенная.
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью.
Снимок актер опубликовал на своей странице в Instagram. На нем счастливый отец держит ребенка на руках. Лица девочки на фото не видно.
Данила Козловский:
Моя вселенная.
Фото: instagram.com/danilakozlovsky
Пост актер сопроводил хэштегом «я батя».
Накануне трогательным снимком с дочерью поделилась возлюбленная Козловского – актриса и режиссер Ольга Зуева.
Ольга Зуева:
Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня.
Фото: instagram.com/_olyazueva
Пара не афишировала беременность актрисы. О том, что в семье ожидается пополнение, сообщили люди из ее близкого окружения. Дочка стала первенцем для пары.
Данила Козловский рассказал о первой встрече с Ольгой Зуевой (читать далее).