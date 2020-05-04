Мама хохотала: маленькая девочка ехала на самокате с горки и не ожидала, что в конце неё песок

Соцсети рассмешило видео, 5-летняя героиня которого так сильно разогналась с горки, что не справилась с управлением самокатом.

По информации Daily Mail, девочка по имени Мэри Джеймс съезжала на своем ярком самокате с горки. Но прямо у ее подножия был рассыпан песок – самокат резко перестал ехать, и девочка упала.