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Мама хохотала: маленькая девочка ехала на самокате с горки и не ожидала, что в конце неё песок

04 мая 2020 13:13
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Соцсети рассмешило видео, 5-летняя героиня которого так сильно разогналась с горки, что не справилась с управлением самокатом.    

По информации Daily Mail, девочка по имени Мэри Джеймс съезжала на своем ярком самокате с горки. Но прямо у ее подножия был рассыпан песок – самокат резко перестал ехать, и девочка упала.  

Видео падения смотрите здесь.  

Мама хохотала: маленькая девочка ехала на самокате с горки и не ожидала, что в конце неё песок -1

Перед тем, как упасть лицом в песок, Мэри Джеймс счастливо кричала от того, что ее транспорт разогнался до такой большой скорости.     

Мама хохотала: маленькая девочка ехала на самокате с горки и не ожидала, что в конце неё песок -3

Мама ребенка Эмили отметила, что ее дочь обожает подшучивать над другими.    

Мама хохотала: маленькая девочка ехала на самокате с горки и не ожидала, что в конце неё песок -5

С Мэри Джеймс все хорошо после этого падения, она была в шлеме. Девочка сразу же встала и отряхнулась от песка. Родители, которые снимали видео, не смогли сдержать смеха.  

Лицом в торт. Девочка умилительно насладилась угощением в свой первый день рождения (читать далее).  

# Дети

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