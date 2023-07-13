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Тяжело засыпать в жару? Вот пять советов, чтобы охладиться перед сном

13 июля 2023 13:58
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Многим тяжело засыпать во время летней жары. Вот несколько лайфхаков, которые помогут вам задремать днем или уснуть ночью, когда слишком жарко.

Тяжело засыпать в жару? Вот пять советов, чтобы охладиться перед сном-1


Фото: Pixabay

Когда на улице и в квартире сильная жара, сон может не приходить очень долго. К счастью, издание The Daily Star подготовило список советов, как охладиться и уснуть в летний зной.

Не допускайте обезвоживания

Тяжело засыпать в жару? Вот пять советов, чтобы охладиться перед сном-4


Фото: Pixabay

Обязательно пейте достаточное количество чистой воды в течение дня. Поставьте возле кровати бутылку с водой. Если организм обезвожен, ему гораздо труднее успокоиться и уснуть.

Заморозьте наволочки и простыни

Тяжело засыпать в жару? Вот пять советов, чтобы охладиться перед сном-7


Фото: Pixabay

Какое-то время этот лайфхак был вирусным в социальных сетях. Он на самом деле работает. Поместите наволочки и простыни в морозилку на полчаса. Это позволит материалу впитать прохладный воздух и обеспечить удобную поверхность для сна. Не кладите в морозильную камеру одеяло, тонкой простыни или наволочки будет достаточно. 

Охладите пульсовые точки льдом

Тяжело засыпать в жару? Вот пять советов, чтобы охладиться перед сном-10


Фото: Pixabay

Эксперты по сну говорят, что кубики льда – это все, что нужно человеку, чтобы остыть. А точки пульса могут эффективно охлаждать и остальную часть тела. Для этого достаточно поместить кубики льда в пакет и приложить к запястьям и шее. Вы будете удивлены эффективностью этого метода.

Расслабьте ноги

Подержите ноги в холодной воде перед сном. Если жара регулярно мешает вам спать, попробуйте поставить таз с ледяной водой рядом с кроватью.

Тяжело засыпать в жару? Вот пять советов, чтобы охладиться перед сном-13


Фото: Pixabay

Спите в хлопчатобумажной пижаме

Такая ткань воздухопроницаема и должна помочь вам сохранять прохладу. Спать без одежды не рекомендуется, так как влага с тела может впитаться в постельное белье, из-за чего оно нагреется – и вам будет еще жарче.

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# Сон # калейдоскоп # Фотофакт

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