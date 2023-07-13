Тяжело засыпать в жару? Вот пять советов, чтобы охладиться перед сном

Многим тяжело засыпать во время летней жары. Вот несколько лайфхаков, которые помогут вам задремать днем или уснуть ночью, когда слишком жарко.

Когда на улице и в квартире сильная жара, сон может не приходить очень долго. К счастью, издание The Daily Star подготовило список советов, как охладиться и уснуть в летний зной.

Обязательно пейте достаточное количество чистой воды в течение дня. Поставьте возле кровати бутылку с водой. Если организм обезвожен, ему гораздо труднее успокоиться и уснуть.

Какое-то время этот лайфхак был вирусным в социальных сетях. Он на самом деле работает. Поместите наволочки и простыни в морозилку на полчаса. Это позволит материалу впитать прохладный воздух и обеспечить удобную поверхность для сна. Не кладите в морозильную камеру одеяло, тонкой простыни или наволочки будет достаточно.

Эксперты по сну говорят, что кубики льда – это все, что нужно человеку, чтобы остыть. А точки пульса могут эффективно охлаждать и остальную часть тела. Для этого достаточно поместить кубики льда в пакет и приложить к запястьям и шее. Вы будете удивлены эффективностью этого метода.

Расслабьте ноги

Подержите ноги в холодной воде перед сном. Если жара регулярно мешает вам спать, попробуйте поставить таз с ледяной водой рядом с кроватью.