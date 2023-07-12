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12 июля – День фотографа. Рассказываем, чем ещё известна эта дата

12 июля 2023 06:16
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День фотографа отмечают 12 июля, в День святой Вероники, покровительницы фотографии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 июля – День фотографа. Рассказываем, чем ещё известна эта дата-1

Если верить легенде, то именно она была той женщиной, которая подала Иисусу, идущему на Голгофу, кусок ткани, чтобы вытереть лицо от пота. На ткани остался лик сына Божьего. Поэтому спустя 2 000 лет Папа Римский утвердил именно этот день как праздник фотографов. Кстати, это не единственное событие, к которому приурочен праздник.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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