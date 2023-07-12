12 июля – День фотографа. Рассказываем, чем ещё известна эта дата

Если верить легенде, то именно она была той женщиной, которая подала Иисусу, идущему на Голгофу, кусок ткани, чтобы вытереть лицо от пота. На ткани остался лик сына Божьего. Поэтому спустя 2 000 лет Папа Римский утвердил именно этот день как праздник фотографов. Кстати, это не единственное событие, к которому приурочен праздник.

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