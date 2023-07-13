13 июля – День картофеля фри. Вот чем ещё известна эта дата

13 июля отмечают День картофеля фри, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изначально этот праздник отмечали только в США, но благодаря особой популярности данного блюда теперь День картофеля фри отмечают и в других странах.

Интересный факт – около 10 % всего картофеля, который выращивают в мире, попадает в сети быстрого питания, где картофель фри опережает по популярности даже бургеры. Существует даже музей картофеля фри. Он находится в бельгийском городе Брюгге и посвящен истории картофеля и картошки фри.