11 июля отмечают народный праздник Крапивное заговенье. Чем ещё известна эта дата?

Крапива всегда имела множество применений. Из нее готовили салаты, супы, начинки для пирожков, а также солили и квасили. Из листьев молодой крапивы делали целебные отвары и настои. Также из нее получали волокно, которое вполне могло конкурировать со льном и хлопком. Из крапивной ткани шили крепкие паруса, мешки, а иногда и одежду. Так что знаменитая сказка Андерсена, в которой девушка вязала братьям рубашки из крапивы, основана на фактах.

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