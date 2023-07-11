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11 июля отмечают народный праздник Крапивное заговенье. Чем ещё известна эта дата?

11 июля 2023 07:30
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11 июля – Крапивное заговенье. Считается, что после этой даты жгучая трава теряет свои целебные свойства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 июля отмечают народный праздник Крапивное заговенье. Чем ещё известна эта дата?-1

Крапива всегда имела множество применений. Из нее готовили салаты, супы, начинки для пирожков, а также солили и квасили. Из листьев молодой крапивы делали целебные отвары и настои. Также из нее получали волокно, которое вполне могло конкурировать со льном и хлопком. Из крапивной ткани шили крепкие паруса, мешки, а иногда и одежду. Так что знаменитая сказка Андерсена, в которой девушка вязала братьям рубашки из крапивы, основана на фактах.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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