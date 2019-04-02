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Кристина Орбакайте опубликовала фото со следами побоев на лице

02 апреля 2019 07:05
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Новости России. Российская певица Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками фотографией, на которой у неё разбита губа и синяк вокруг глаза. Пугающий снимок оказался первоапрельской шуткой.  

«Не волнуйтесь, это грим. С детства любила всех смешить дома и в школе. Поэтому сталкиваться с комедией в жизни, на сцене и в кино, не важно, трагикомедия или комедия положений, фарс или водевиль – всегда интересно», – рассказала исполнительница.  

Кристина Орбакайте опубликовала фото со следами побоев на лице-1

Фото: instagram.com/orbakaite_k  

Подписчики Орбакайте разделились на два лагеря: одни поверили и испугались, другие – сразу заметили, что это грим.  

Время разыгрывать друзей и знакомых. Мир отмечает День смеха  

Напоследок эстрадная певица поздравила всех с Днём смеха.  

Первое апреля – праздник для всех, но для некоторых он особенный. В этот день родился представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» Сергей Лазарев. 

Именинника трогательно поздравил 5-летний сын – здесь подробнее.  

# Звезды # калейдоскоп # Кристина Орбакайте

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