Кристина Орбакайте опубликовала фото со следами побоев на лице

Новости России. Российская певица Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками фотографией, на которой у неё разбита губа и синяк вокруг глаза. Пугающий снимок оказался первоапрельской шуткой.
«Не волнуйтесь, это грим. С детства любила всех смешить дома и в школе. Поэтому сталкиваться с комедией в жизни, на сцене и в кино, не важно, трагикомедия или комедия положений, фарс или водевиль – всегда интересно», – рассказала исполнительница.
Фото: instagram.com/orbakaite_k
Подписчики Орбакайте разделились на два лагеря: одни поверили и испугались, другие – сразу заметили, что это грим.
Время разыгрывать друзей и знакомых. Мир отмечает День смеха
Напоследок эстрадная певица поздравила всех с Днём смеха.
Первое апреля – праздник для всех, но для некоторых он особенный. В этот день родился представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» Сергей Лазарев.
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