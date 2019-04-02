Кристина Орбакайте опубликовала фото со следами побоев на лице

Новости России. Российская певица Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками фотографией, на которой у неё разбита губа и синяк вокруг глаза. Пугающий снимок оказался первоапрельской шуткой.

«Не волнуйтесь, это грим. С детства любила всех смешить дома и в школе. Поэтому сталкиваться с комедией в жизни, на сцене и в кино, не важно, трагикомедия или комедия положений, фарс или водевиль – всегда интересно», – рассказала исполнительница.