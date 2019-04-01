Это стоит увидеть! Полина Гагарина спела перед многотысячным залом под аккомпанемент 11-летнего сына

11-летний сын Гагариной – Андрей – сыграл перед 12-тысячным залом, а мама мальчика в белоснежном платье спела под его аккомпанемент. Такой трогательный номер увидели зрители большого сольного концерта певицы в Москве.

Видео с выступления певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Новости России. Полина Гагарина спела на сцене под аккомпанемент своего сына.

Полина Гагарина:

Моя гордость, моя жизнь, мой сын!! Аккомпанировал маме в 11 лет перед публикой в 12 тысяч! Грудь колесом.

Видео за сутки, посмотрели более миллиона раз.