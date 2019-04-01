Это стоит увидеть! Полина Гагарина спела перед многотысячным залом под аккомпанемент 11-летнего сына
Новости России. Полина Гагарина спела на сцене под аккомпанемент своего сына.
Видео с выступления певица опубликовала на своей странице в Instagram.
11-летний сын Гагариной – Андрей – сыграл перед 12-тысячным залом, а мама мальчика в белоснежном платье спела под его аккомпанемент. Такой трогательный номер увидели зрители большого сольного концерта певицы в Москве.
Фото: instagram.com/gagara1987
Полина Гагарина:
Моя гордость, моя жизнь, мой сын!! Аккомпанировал маме в 11 лет перед публикой в 12 тысяч! Грудь колесом.
Видео за сутки, посмотрели более миллиона раз.
Фото: instagram.com/gagara1987
На своей странице в Instagram сын артистки поблагодарил за поддержку и попросил поздравить маму с большим сольным концертом в комментариях.
Фото: instagram.com/_ak1413
«Спасибо за то, что поддерживали наш номер бурными аплодисментами! Спасибо каждому, кто пришёл на концерт. Спасибо всем. Давайте все вместе поздравим мамулю в комментариях!!!!»
Фото: instagram.com/_ak1413
27 марта Полина Гагарина отпраздновала свой день рождения. Ей исполнилось 32 года.
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