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Это стоит увидеть! Полина Гагарина спела перед многотысячным залом под аккомпанемент 11-летнего сына

01 апреля 2019 15:18
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Новости России. Полина Гагарина спела на сцене под аккомпанемент своего сына.

Видео с выступления певица опубликовала на своей странице в Instagram.  

11-летний сын Гагариной – Андрей – сыграл перед 12-тысячным залом, а мама мальчика в белоснежном платье спела под его аккомпанемент. Такой трогательный номер увидели зрители большого сольного концерта певицы в Москве.

Это стоит увидеть! Полина Гагарина спела перед многотысячным залом под аккомпанемент 11-летнего сына -1

Фото: instagram.com/gagara1987

Полина Гагарина:
Моя гордость, моя жизнь, мой сын!! Аккомпанировал маме в 11 лет перед публикой в 12 тысяч! Грудь колесом.

Видео за сутки, посмотрели более миллиона раз.

Это стоит увидеть! Полина Гагарина спела перед многотысячным залом под аккомпанемент 11-летнего сына -4

Фото: instagram.com/gagara1987

На своей странице в Instagram сын артистки поблагодарил за поддержку и попросил поздравить маму с большим сольным концертом в комментариях.

Это стоит увидеть! Полина Гагарина спела перед многотысячным залом под аккомпанемент 11-летнего сына -7

Фото: instagram.com/_ak1413

«Спасибо за то, что поддерживали наш номер бурными аплодисментами! Спасибо каждому, кто пришёл на концерт. Спасибо всем. Давайте все вместе поздравим мамулю в комментариях!!!!»

Это стоит увидеть! Полина Гагарина спела перед многотысячным залом под аккомпанемент 11-летнего сына -10

Фото: instagram.com/_ak1413

27 марта Полина Гагарина отпраздновала свой день рождения. Ей исполнилось 32 года.

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# Звезды # калейдоскоп # Полина Гагарина # Андрей Кислов # Фотофакт

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