Евгения Медведева рассказала, что будет делать после ЧМ в Японии

«Это был тяжёлый сезон, и я рада, что он закончился. Бронза на чемпионате мира – приемлемый финал сезона для меня и нашей команды», – написала фигуристка на своей странице в Instagram.

Новости России. Евгения Медведева подвела итоги после своего выступления на чемпионате мира в Японии.

Медведева также поблагодарила всех поддерживавших её болельщиков и выразила благодарность тренерской команде за веру в неё, пообещав, что в будущем они добьются больших успехов.

«Я собираюсь двигаться дальше, становиться сильнее и стремиться к максимальным результатам! Всем мира», – пожелала Евгения.

После завершения ЧМ в Сайтаме о своих чувствах также рассказали Алина Загитова и Этери Тутберидзе.