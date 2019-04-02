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На 61 году умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей»

02 апреля 2019 08:08
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Новости России. В Санкт-Петербурге на 61 году ушёл из жизни актёр Александр Васильев. Информация об этом размещена на сайте «Ленфильм».  

«Мы будем помнить его жизнерадостным, внимательным, доброжелательным человеком, талантливым, и всегда готовым прийти на помощь. Александр был носителем того духа «старого доброго» «Ленфильма», его традиций, обычаев, памяти», – говорится в сообщении.  

Широкая публика знакома с Васильевым по его ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности» и других. Также Александр играл в комедии «Особенности национальной охоты».  

Помимо актёрской работы, Васильев пробовал себя в качестве режиссёра, драматурга и продюсера.  

Прощание с Александром пройдёт на «Ленфильме» 3 апреля в 11:00. Отпевание назначено на 14:00 в церкви Смоленской Иконы Божьей матери. Похороны состоятся на Смоленском кладбище.  

# Некролог # калейдоскоп # Александр Васильев

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