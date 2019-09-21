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«Она ничего не видит, ничего не слышит». Заворотнюк перенесла вторую операцию

21 сентября 2019 13:18
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Новости России. Актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом телеканалу НТВ рассказал журналист Сергей Майоров.

По словам Майорова, у актрисы появился луч надежды. После второй операции врачи изучили результаты гистологии и пришли к выводу, что всё может закончится благополучно. Однако Заворотнюк по-прежнему в тяжёлом состоянии и находится под наблюдением врачей.

«Телевизор из палаты убрали, телефонов нет. Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается», – уточнил Сергей.

Журналист также добавил, что Пётр Чернышёв и Марина Потапова не выходят из больницы, поскольку она окружена «фанатами, людьми с иконами, магами, экстрасенсами».

Ранее стало известно, что Заворотнюк вышла из комы.

Состояние актрисы заметно улучшилось – подробности здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Анастасия Заворотнюк # Сергей Майоров

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