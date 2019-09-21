Культовый режиссёр и примерный семьянин. Показываем редкие фото Владимира Меньшова

Новости России. 17 сентября режиссёру культовых фильмов «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит» Владимиру Меньшову исполнилось 80 лет.

За свою профессиональную карьеру Владимир Валентинович снялся более чем в ста фильмах, однако настоящую славу ему принесла его режиссёрская деятельность. Под руководством Меньшова были сняты восемь кинокартин.

««Москва слезам не верит» запустила меня ракетой. Но меня оберегло от головокружения то, что я вступил в пору известности уже взрослым человеком. Молодая слава очень опасна: она вскруживает голову и всю дальнейшую жизнь скособочивает», – говорил Владимир Валентинович.

Кстати, вспомнить знаковые работы советского и российского режиссёра можно здесь.

В личной жизни Меньшов тоже преуспел. В 23 года он женился на 20-летней Вере Алентовой, и вот уже 57 лет супруги счастливо живут в браке. У них есть дочь Юлия Меньшова и двое внуков: Андрей и Таисия Гордины.