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Культовый режиссёр и примерный семьянин. Показываем редкие фото Владимира Меньшова

21 сентября 2019 09:14
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Новости России. 17 сентября режиссёру культовых фильмов «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит» Владимиру Меньшову исполнилось 80 лет.

За свою профессиональную карьеру Владимир Валентинович снялся более чем в ста фильмах, однако настоящую славу ему принесла его режиссёрская деятельность. Под руководством Меньшова были сняты восемь кинокартин.

««Москва слезам не верит» запустила меня ракетой. Но меня оберегло от головокружения то, что я вступил в пору известности уже взрослым человеком. Молодая слава очень опасна: она вскруживает голову и всю дальнейшую жизнь скособочивает», – говорил Владимир Валентинович.

Кстати, вспомнить знаковые работы советского и российского режиссёра можно здесь.

В личной жизни Меньшов тоже преуспел. В 23 года он женился на 20-летней Вере Алентовой, и вот уже 57 лет супруги счастливо живут в браке. У них есть дочь Юлия Меньшова и двое внуков: Андрей и Таисия Гордины.

Культовый режиссёр и примерный семьянин. Показываем редкие фото Владимира Меньшова-1

Фото: instagram.com/juliavmenshova

«Быть интересными друг для друга – самая важная составляющая брака. Если она пропадает, всё разваливается», – поделился секретом кинорежиссёр.

На этом мы закончим с познавательной информацией и перейдём к наглядной части. Давайте вспомним, как менялся Владимир Меньшов.

Такими вы их ещё не видели. Семь редких фото звёзд советского кино

Культовый режиссёр и примерный семьянин. Показываем редкие фото Владимира Меньшова-4

Фото: instagram.com/juliavmenshova

Культовый режиссёр и примерный семьянин. Показываем редкие фото Владимира Меньшова-6

Фото: instagram.com/juliavmenshova

Культовый режиссёр и примерный семьянин. Показываем редкие фото Владимира Меньшова-8

Фото: instagram.com/juliavmenshova

Культовый режиссёр и примерный семьянин. Показываем редкие фото Владимира Меньшова-10

Фото: instagram.com/juliavmenshova

Культовый режиссёр и примерный семьянин. Показываем редкие фото Владимира Меньшова-12

Фото: instagram.com/juliavmenshova

Культовый режиссёр и примерный семьянин. Показываем редкие фото Владимира Меньшова-14

Фото: instagram.com/juliavmenshova

# Звезды # калейдоскоп # Владимир Меньшов # Вера Алентова # Юлия Меньшова # Андрей Гордин # Таисия Гордина # Фотофакт

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