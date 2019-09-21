Встречай меня, пенсия! Называем пять долгожителей среди знаков Зодиака

Шёл 21 век. Современные технологии вывели человечество на новый уровень. Широкое распространение медицины позволило увеличить среднюю продолжительность жизни человека. И она продолжает расти. Учёные вплотную занимаются вопросом вечной жизни. Рассматриваются варианты кирборгизации, клонирования, цифрового бессмертия. Современные долгожители стали образцами для подражания, их советы расхватываются, как горячие пирожки. Однако в этот раз мы решили обратиться не к настоящим мастерам долгожительства, а к гороскопу. Итак, какие пять знаков Зодиака имеют наибольший потенциал прожить на пару лет дольше других? Львы Как и подобает людям, рождённым под знаком Зодиака, символизирующего царя зверей, Львы обладают огромным запасом сил. Даже если в жизни всё идёт не так, истощить резервы физической и духовной энергии очень непросто. Кроме того, представителям пятого знака Зодиака свойственен оптимизм, который позволяет им не терять веры в себя и в благосклонность Фортуны. Пожалуй, самая большая угроза долгожительству Львов – это легкомысленное отношение к здоровью. Иногда мысль «само пройдёт» оказывается ошибочной.

Фото: pixabay.com / geralt

Скорпионы Принято считать, что Скорпионы – самый мстительный знак Зодиака. И если все варианты мести уже перепробованы, но не сработали, остаётся последний – пережить наглеца. Жажда жизни в представителях восьмого знака Зодиака настолько сильна, что даже если им случается заболеть, чаще всего удаётся и выздороветь. Запас сил у Скорпионов не так огромен, как у Львов, но перешагнуть рубеж средней продолжительности жизни Скорпионы вполне способны.

Фото: pixabay.com / geralt

Тельцы Опять же, в отличие от Львов, Тельцы не обладают феноменальными энергетическими запасами, но зато регулярно ходят по врачам, чтобы мгновенно устранить любой намёк на заболевание. Подобная бдительность позволяет представителям второго знака Зодиака оставаться выносливыми, сохранять крепкий иммунитет и благополучно доживать до старости.

Фото: pixabay.com / geralt

Девы Про Дев ходят шутки, что они втайне мечтают захватить мир. А как захватить мир, если ты весь разваливаешься и не доживаешь до 50 лет? Но это шутки. На самом деле Девы просто очень ответственные и аккуратные. Если нужно лечь в больницу, чтобы поправить здоровье – лягут. Есть возможность лишний раз проверить наличие болезней – проверят. Представители шестого знака Зодиака также занимаются умеренными физнагрузками и следят за своим питанием. В итоге Девы ловко избегают многих опасных болезней и в бодром состоянии духа встречают пенсию.

Фото: pixabay.com / geralt

Козероги Возьмём за основу стереотип, что представители десятого знака Зодиака – трудоголики. Когда они рождаются, генетика сразу наделяет их серьёзными запасами здоровья и энергии, понимая, что вот эти ребята её точно впустую не потратят. Или?.. Нет, точно нет. В детстве Козероги болеют так же часто, как и другие дети. Но потом они трудоустраиваются или открывают свой бизнес и им просто становится некогда болеть. Пока Козероги энергично трудятся, поднимаясь по карьерной лестнице, к ним незаметно подкрадывается старость. И когда на горизонте уже маячит пенсия и много-много свободного времени, представители десятого знака Зодиака нередко задаются вопросом: «Что, уже всё?». Не всё, конечно, на пенсии тоже можно работать. Что многие Козероги и продолжают делать.