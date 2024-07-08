Кофе из автоматов нарушает работу ЖКТ и вызывает аллергию

Диетолог назвала кофе из автоматов опасным и объяснила его вред. Особенно эти напитки опасны в жару.

Дело в том, что в автоматах используется сырье низкого качества, в том числе молоко, пишет mk.ru. Люди, которые обслуживают такие автоматы зачастую не соблюдают санитарные нормы, и это никто не контролирует.

Пластиковые стаканчики производятся из дешевых материалов, которые при нагревании выбрасывают в жидкость токсичные вещества. Поэтому употребление такого кофе грозит проблемами с ЖКТ, диареей и проявлениями аллергии.

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