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Кофе из автоматов нарушает работу ЖКТ и вызывает аллергию

08 июля 2024 12:28
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Диетолог назвала кофе из автоматов опасным и объяснила его вред. Особенно эти напитки опасны в жару.

Кофе из автоматов нарушает работу ЖКТ и вызывает аллергию -1


Фото: Pixabay

Дело в том, что в автоматах используется сырье низкого качества, в том числе молоко, пишет mk.ru. Люди, которые обслуживают такие автоматы зачастую не соблюдают санитарные нормы, и это никто не контролирует.

Пластиковые стаканчики производятся из дешевых материалов, которые при нагревании выбрасывают в жидкость токсичные вещества. Поэтому употребление такого кофе грозит проблемами с ЖКТ, диареей и проявлениями аллергии.

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# Здоровье # калейдоскоп

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