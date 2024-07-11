Эндокринолог рассекретила самые полезные продукты для щитовидки

По мнению эндокринолога, самые полезные продукты для щитовидки – те, в которых содержится достаточное количество йода, белка, цинка и других микроэлементов.

Врач советует есть больше морепродуктов, йодированную соль, так как в этих продуктах содержится много йода, пишет Lenta.ru. Следить нужно и за количеством употребляемого белка, чтобы в организм попадал тирозин – строительный материал клеток. Нужно стремиться к тому, чтобы каждый день получать не менее одного грамма белка на килограмм массы тела.

Также необходимо помнить, что щитовидке необходимы железо, цинк, селен, витамины А и D. Но не всегда их можно получать из еды, иногда приходится принимать в виде таблеток.

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