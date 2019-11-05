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«Тот редкий момент, когда получилось». Герасименя и Цуркин поделились нежным совместным фото

05 ноября 2019 12:38
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Новости Беларуси. Александра Герасименя показала нежное фото с мужем – Евгением Цуркиным.  

Фото пловцов было опубликовано в Instagram. На нем они под водой в образах – на Александре надето вечернее платье, а на Евгении – костюм.  

«Тот редкий момент, когда получилось». Герасименя и Цуркин поделились нежным совместным фото-1

Фото: instagram.com/aleksandraherasimenia  

Спортсмены пожелали всем своим подписчикам любви.  

Александра Герасименя:
Тот редкий момент, когда получилось. Тот, кто снимался под водой в платье/костюме меня поймет.
А вообще здесь, как и в жизни, тебя постоянно штормит, носишься по волнам, ныряешь, снова всплываешь, а помнишь ты только тот момент затишья и спокойствия и тот закат на горизонте, который встречал с любимыми.  

Александра Герасименя: после рождения дочери я остепенилась  

Пловцы сыграли свадьбу летом 2017 года. Спустя год у супругов родилась дочь. В августе 2019 Александра Герасименя объявила о завершении спортивной карьеры.  

Александра Герасименя рассказала, чем теперь будет заниматься (читать далее).  

# Белорусские спортсмены # калейдоскоп # Александра Герасименя # Евгений Цуркин # Фотофакт

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