«Тот редкий момент, когда получилось». Герасименя и Цуркин поделились нежным совместным фото

Фото пловцов было опубликовано в Instagram. На нем они под водой в образах – на Александре надето вечернее платье, а на Евгении – костюм.

Спортсмены пожелали всем своим подписчикам любви.

Александра Герасименя:

Тот редкий момент, когда получилось. Тот, кто снимался под водой в платье/костюме меня поймет.

А вообще здесь, как и в жизни, тебя постоянно штормит, носишься по волнам, ныряешь, снова всплываешь, а помнишь ты только тот момент затишья и спокойствия и тот закат на горизонте, который встречал с любимыми.

Александра Герасименя: после рождения дочери я остепенилась

Пловцы сыграли свадьбу летом 2017 года. Спустя год у супругов родилась дочь. В августе 2019 Александра Герасименя объявила о завершении спортивной карьеры.