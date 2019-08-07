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Александра Герасименя рассказала, чем будет заниматься после завершения спортивной карьеры

07 августа 2019 14:04
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Новости Беларуси. Белорусская пловчиха Александра Герасименя завершает карьеру, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Герасименя рассказала, чем будет заниматься после завершения спортивной карьеры-1

Эту новость титулованная спортсменка объявила в Национальном олимпийском комитете на презентации нового благотворительного проекта «24 Разам».

Александра Герасименя завершила карьеру: «Я всё-таки не смогла достигнуть того, что хотела»

Там же присутствовала Надежда Скардино. Теперь экс-спортсменки еще больше сосредоточатся на благотворительной деятельности.

Александра Герасименя рассказала, чем будет заниматься после завершения спортивной карьеры-4

Напомним, Александра Герасименя – единственный представитель плавания в суверенной истории Беларуси, кто сумел добыть олимпийскую медаль.

Александра Герасименя рассказала, чем будет заниматься после завершения спортивной карьеры-7



Александра Герасименя, трехкратный призер Олимпийских игр:
У меня есть свой клуб плавания, я бы очень хотела уделить внимание ему больше, чем до этого. Потому что до этого у меня были немножко другие приоритеты. Я всегда была занята на сборах, соревнованиях. Логично сейчас уделить время своим ребятам, которые всегда ждут меня на тренировках.

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# Плавание # Александра Герасименя # Фотофакт

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