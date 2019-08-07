Александра Герасименя рассказала, чем будет заниматься после завершения спортивной карьеры





Александра Герасименя, трехкратный призер Олимпийских игр:

У меня есть свой клуб плавания, я бы очень хотела уделить внимание ему больше, чем до этого. Потому что до этого у меня были немножко другие приоритеты. Я всегда была занята на сборах, соревнованиях. Логично сейчас уделить время своим ребятам, которые всегда ждут меня на тренировках.