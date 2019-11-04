Медведь, лев, рыба. Житель России создаёт деревянные произведения искусства

Искусство может принимать самые разные формы. Кто-то пишет картины, кто-то служит в театре, кто-то снимается в фильмах, кто-то делает скульптуры изо льда. И, конечно, можно заниматься резьбой по дереву. Знаете, почему это круто?

Во-первых, в случае изготовления крупных изделий используется бензопила. А человек с бензопилой выглядит внушительно.

Во-вторых, это хобби, которое приносит почёт и уважение окружающих.

В-третьих, можно поставить свои изделия в саду. Или организовать ярмарку, демонстрируя свои лучшие творения.

В общем, как ни посмотри, резьба по дереву – это здорово. А ещё лучше, когда получается действительно хорошо. На просторах соцсетей мы нашли страничку жителя Чебоксар, творения которого являются настоящим искусством.

4-метровые ледяные скульптуры и 3D-шоу в цифровом музее льда в Бельгии: фотофакт