Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото

Новости Украины. 25 января 35 лет исполняется знаменитой украинской артистке Тине Кароль, которая не раз признавалась лучшей певицей своей страны.

Исполнительница родилась в семье инженеров, но рано проявила интерес к музыке. Кароль окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а также Киевское высшее музыкальное училище им. Глиэра.

Сейчас Кароль широко известна и пользуется огромной популярностью. Певица участвовала в различных телешоу и была ведущей на телевидении, выпустила шесть студийных альбомов, побывала с гастролями во многих странах.

Нынешнюю Тину Кароль легко узнает большинство людей, а вот юную, вероятно, только её настоящие фанаты. Хотите проверить себя?

Набивают татуировки с портретом певицы. Странный флешмоб запустили фанаты в день рождения Тины Кароль