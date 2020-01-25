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Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото

25 января 2020 13:28
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Новости Украины. 25 января 35 лет исполняется знаменитой украинской артистке Тине Кароль, которая не раз признавалась лучшей певицей своей страны. 

Исполнительница родилась в семье инженеров, но рано проявила интерес к музыке. Кароль окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а также Киевское высшее музыкальное училище им. Глиэра. 

Сейчас Кароль широко известна и пользуется огромной популярностью. Певица участвовала в различных телешоу и была ведущей на телевидении, выпустила шесть студийных альбомов, побывала с гастролями во многих странах. 

Нынешнюю Тину Кароль легко узнает большинство людей, а вот юную, вероятно, только её настоящие фанаты. Хотите проверить себя? 

Набивают татуировки с портретом певицы. Странный флешмоб запустили фанаты в день рождения Тины Кароль 

Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото-1

Фото: vk.com/tinakarol 

Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото-3

Фото: vk.com/tinakarol 

Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото-5

Фото: vk.com/tinakarol 

Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото-7

Фото: vk.com/tinakarol 

Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото-9

Фото: vk.com/tinakarol 

Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото-11

Фото: vk.com/tinakarol 

Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото-13

Фото: vk.com/tinakarol 

Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото-15

Фото: vk.com/tinakarol 

Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото-17

Фото: vk.com/tinakarol 

Несколько лет назад Тина Кароль дала большое интервью нашему телеканалу и ответила на вопросы о сыне, Инстаграме, «Славянском базаре».

Как артистка воспитывает своего ребёнка – читайте здесь

# Звезды # калейдоскоп # Тина Кароль

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