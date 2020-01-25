«Не для слабонервных». Авербух показал, с какой высоты Тарасова наблюдает за фигуристами на ЧЕ в Австрии

Новости России. Хореограф и продюсер собственного ледового шоу Илья Авербух показал, какой путь приходится преодолевать Татьяне Тарасовой, чтобы подняться в комментаторскую кабинку на чемпионате Европы в Австрии.

На своей странице в Instagram Авербух показал на видео, как поднимается по лестнице. Хореографи размышляет, что слабонервным людям пришлось бы непросто.

«Татьяна Анатольевна, как вы это делаете?» – восхищённо спросил продюсер.