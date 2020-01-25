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«Не для слабонервных». Авербух показал, с какой высоты Тарасова наблюдает за фигуристами на ЧЕ в Австрии

25 января 2020 12:11
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Новости России. Хореограф и продюсер собственного ледового шоу Илья Авербух показал, какой путь приходится преодолевать Татьяне Тарасовой, чтобы подняться в комментаторскую кабинку на чемпионате Европы в Австрии. 

На своей странице в Instagram Авербух показал на видео, как поднимается по лестнице. Хореографи размышляет, что слабонервным людям пришлось бы непросто. 

«Татьяна Анатольевна, как вы это делаете?» – восхищённо спросил продюсер. 

«Не для слабонервных». Авербух показал, с какой высоты Тарасова наблюдает за фигуристами на ЧЕ в Австрии-1

Фото: instagram.com/t.a.tarasova 

Тарасова гордо ответила одним словом: «Легко!» Не упустил возможность прокомментировать публикацию Авербуха Дмитрий Губерниев, который отметил, что уже привык к такому. 

Поклонники Татьяны Анатольевны огорчились, что лестница сделана не слишком удобной, но в очередной раз упомянули, что такому тренеру никакие преграды не помеха. 

«Не для слабонервных». Авербух показал, с какой высоты Тарасова наблюдает за фигуристами на ЧЕ в Австрии-4

Фото: instagram.com/averbukhofficial 

Напомним, сейчас в Австрии проходит чемпионат Европы. В мужском одиночном катании россияне заняли первые два места, а в парном – весь пьедестал. В женском одиночном катании после короткой программы лидируют ученицы Этери Тутберидзе. 

Месяцем ранее в финале Гран-при Щербакова, Косторная и Трусова завоевали первые места – подробнее здесь

# Фигурное катание # калейдоскоп # Татьяна Тарасова # Илья Авербух # Дмитрий Губерниев # Фотофакт

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