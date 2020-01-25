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Как выглядят люди после неудачного похода к парикмахеру. 10 примеров

25 января 2020 08:45
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Неудачная стрижка может здорово испортить настроение. Поход в парикмахерскую порой превращается в самое настоящее испытание для человека, который волнуется о своих волосах. 

Женщины обычно гораздо сильнее огорчаются неудачной причёске, хотя не всегда понятно, что там не так. Парни зачастую относятся к плохой стрижке с юмором: волосы не зубы – отрастут. Впрочем, если не отрастут, то благородная лысина ни чуть не помешает мужскому обаянию. Мы решили сравнить неудачные стрижки. 

Женские стрижки 

Как выглядят люди после неудачного похода к парикмахеру. 10 примеров-1

Фото: instagram.com/artalisa 

Как выглядят люди после неудачного похода к парикмахеру. 10 примеров-3

Фото: instagram.com/jul_sharit 

Как выглядят люди после неудачного похода к парикмахеру. 10 примеров-5

Фото: instagram.com/hairxchristinae 

Как выглядят люди после неудачного похода к парикмахеру. 10 примеров-7

Фото: instagram.com/lmtrotta 

Как выглядят люди после неудачного похода к парикмахеру. 10 примеров-9

Фото: instagram.com/ezruhhhhhh.wait.what 

Мужские стрижки 

Как выглядят люди после неудачного похода к парикмахеру. 10 примеров-12

Фото: instagram.com/xiansin8539 

Как выглядят люди после неудачного похода к парикмахеру. 10 примеров-14

Фото: instagram.com/jessicanagy84 

Как выглядят люди после неудачного похода к парикмахеру. 10 примеров-16

Фото: twitter.com/devin_krstovski 

Как выглядят люди после неудачного похода к парикмахеру. 10 примеров-18

Фото: reddit.com/user/iiiStrangerThingss 

Как выглядят люди после неудачного похода к парикмахеру. 10 примеров-20

Фото: reddit.com/user/hexa-dismal 

Несколько месяцев назад в одной семье трое детей постригли друг друга машинкой для стрижки собак.

Взглянуть на стильные причёски малышей можно здесь

# Прически # калейдоскоп # Фотофакт

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