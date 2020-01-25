Как выглядят люди после неудачного похода к парикмахеру. 10 примеров

Неудачная стрижка может здорово испортить настроение. Поход в парикмахерскую порой превращается в самое настоящее испытание для человека, который волнуется о своих волосах.

Женщины обычно гораздо сильнее огорчаются неудачной причёске, хотя не всегда понятно, что там не так. Парни зачастую относятся к плохой стрижке с юмором: волосы не зубы – отрастут. Впрочем, если не отрастут, то благородная лысина ни чуть не помешает мужскому обаянию. Мы решили сравнить неудачные стрижки.

Женские стрижки