Как выглядят люди после неудачного похода к парикмахеру. 10 примеров
Неудачная стрижка может здорово испортить настроение. Поход в парикмахерскую порой превращается в самое настоящее испытание для человека, который волнуется о своих волосах.
Женщины обычно гораздо сильнее огорчаются неудачной причёске, хотя не всегда понятно, что там не так. Парни зачастую относятся к плохой стрижке с юмором: волосы не зубы – отрастут. Впрочем, если не отрастут, то благородная лысина ни чуть не помешает мужскому обаянию. Мы решили сравнить неудачные стрижки.
Женские стрижки
Фото: instagram.com/artalisa
Фото: instagram.com/jul_sharit
Фото: instagram.com/hairxchristinae
Фото: instagram.com/lmtrotta
Фото: instagram.com/ezruhhhhhh.wait.what
Мужские стрижки
Фото: instagram.com/xiansin8539
Фото: instagram.com/jessicanagy84
Фото: twitter.com/devin_krstovski
Фото: reddit.com/user/iiiStrangerThingss
Фото: reddit.com/user/hexa-dismal
Несколько месяцев назад в одной семье трое детей постригли друг друга машинкой для стрижки собак.
Взглянуть на стильные причёски малышей можно здесь.