Главное – не терять чувство юмора. Сложности невысоких людей в 15 фотографиях

Проблемы высокого и низкого роста, наверное, никогда не перестанут обсуждаться. Ведь это весело! Интересно смотреть на высоких людей и спрашивать: «Как там погода сверху?» А низких можно нежно гладить по голове и говорить: «Ты ещё вырастешь, подумаешь, 30 лет».

Мы решили выяснить, с какими сложностями сталкиваются обладатели невысокого роста. В большинстве своём люди относятся к этому с юмором.

Вот, каково жить людям с высоким ростом – семь примеров