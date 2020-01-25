Главное – не терять чувство юмора. Сложности невысоких людей в 15 фотографиях
Проблемы высокого и низкого роста, наверное, никогда не перестанут обсуждаться. Ведь это весело! Интересно смотреть на высоких людей и спрашивать: «Как там погода сверху?» А низких можно нежно гладить по голове и говорить: «Ты ещё вырастешь, подумаешь, 30 лет».
Мы решили выяснить, с какими сложностями сталкиваются обладатели невысокого роста. В большинстве своём люди относятся к этому с юмором.
Вот, каково жить людям с высоким ростом – семь примеров
Фото: reddit.com/user/LittlePetiteGirl
Фото: reddit.com/user/makeshiftup
Фото: reddit.com/user/jamschans
Фото: twitter.com/jasminecainrock
Фото: twitter.com/LarraOverton
Фото: twitter.com/MelNakhavoly
Фото: twitter.com/simianddanny
Фото: twitter.com/Hevesh5
Фото: reddit.com/user/AceFitz
Фото: reddit.com/user/justdutch95
Фото: twitter.com/Hey_Its_Kaylie
Фото: twitter.com/SonyaCraig15
Фото: twitter.com/danielleereyess
Кстати, недавно мы собрали коллекцию фотографий, на которых мужья ниже жён.
Посмотреть на счастливые пары можно здесь.