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Главное – не терять чувство юмора. Сложности невысоких людей в 15 фотографиях

25 января 2020 10:33
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Проблемы высокого и низкого роста, наверное, никогда не перестанут обсуждаться. Ведь это весело! Интересно смотреть на высоких людей и спрашивать: «Как там погода сверху?» А низких можно нежно гладить по голове и говорить: «Ты ещё вырастешь, подумаешь, 30 лет». 

Мы решили выяснить, с какими сложностями сталкиваются обладатели невысокого роста. В большинстве своём люди относятся к этому с юмором. 

Вот, каково жить людям с высоким ростом – семь примеров 

Главное – не терять чувство юмора. Сложности невысоких людей в 15 фотографиях -1

Фото: reddit.com/user/LittlePetiteGirl 

Главное – не терять чувство юмора. Сложности невысоких людей в 15 фотографиях -3

Фото: reddit.com/user/makeshiftup 

Главное – не терять чувство юмора. Сложности невысоких людей в 15 фотографиях -5

Фото: reddit.com/user/jamschans 

Главное – не терять чувство юмора. Сложности невысоких людей в 15 фотографиях -7

Фото: twitter.com/jasminecainrock 

Главное – не терять чувство юмора. Сложности невысоких людей в 15 фотографиях -9

Фото: twitter.com/LarraOverton 

Главное – не терять чувство юмора. Сложности невысоких людей в 15 фотографиях -11

Фото: twitter.com/MelNakhavoly 

Главное – не терять чувство юмора. Сложности невысоких людей в 15 фотографиях -13

Фото: twitter.com/simianddanny 

Главное – не терять чувство юмора. Сложности невысоких людей в 15 фотографиях -15

Фото: twitter.com/Hevesh5 

Главное – не терять чувство юмора. Сложности невысоких людей в 15 фотографиях -17

Фото: reddit.com/user/AceFitz 

Главное – не терять чувство юмора. Сложности невысоких людей в 15 фотографиях -19

Фото: reddit.com/user/justdutch95 

Главное – не терять чувство юмора. Сложности невысоких людей в 15 фотографиях -21

Фото: twitter.com/Hey_Its_Kaylie 

Главное – не терять чувство юмора. Сложности невысоких людей в 15 фотографиях -23

Фото: twitter.com/ooobop 

Главное – не терять чувство юмора. Сложности невысоких людей в 15 фотографиях -25

Фото: twitter.com/ElaWu 

Главное – не терять чувство юмора. Сложности невысоких людей в 15 фотографиях -27

Фото: twitter.com/SonyaCraig15 

Главное – не терять чувство юмора. Сложности невысоких людей в 15 фотографиях -29

Фото: twitter.com/danielleereyess 

Кстати, недавно мы собрали коллекцию фотографий, на которых мужья ниже жён.

Посмотреть на счастливые пары можно здесь

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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