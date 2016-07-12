Он просидел 37 дней в углу и все время улыбался на камеру: зачем?

Бенджамин Беннет – блогер. Он стал известным благодаря четырехчасовым видео, на которых он просто сидит в углу и улыбается. Недавно на YouTube-канале Бенджамина появилось очередное видео, ставшее уже 220-м. В общей сложности молодой человек проулыбался на камеру 880 часов, или почти 37 дней. И не собирается останавливаться на достигнутом.

За тем, как улыбается Беннет, следят более тридцати тысяч подписчиков.

Многие задают один и тот же вопрос: зачем Бенджамин это делает? Его ответ лаконичен и все-таки не конца понятен.



Бенджамин Беннет:

Улыбка наилучшим образом отражает то, что я хочу сказать миру.

Беннет начал публиковать ролики в 2014 году. Через некоторое время мужчина через портал Kickstarter попытался собрать деньги, которое позволили бы ему оставить работу и посвятить все свободное время улыбке в объектив камеры. Затраты в часовом эквиваленте блогер оценил в восемь долларов. Однако попытка превратить хобби в работу успехом не увенчалась. По крайней мере пока.

Проект Sitting and Smiling за время своего существования набрал больше трех миллионов просмотров.

У белорусских блогеров подходы к завоеванию аудитории другие. Например, к своим творениям, автор идеи, сценарист и режиссер Игорь Шкиль, – относится с большим трепетом и не любит, когда его видеоработы называют роликами. Да и обозвать их так – «язык не поворачивается»: выстроенный сюжет, тщательно подобранные планы и сопутствующее музыкальное сопровождение. Чем занимается Игорь? – подробности в сюжете (здесь видео).