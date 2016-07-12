Путешественник Федор Конюхов отправился в «кругосветку» на воздушном шаре

Новости России. 64-летний путешественник Федор Конюхов начал кругосветный полет на воздушном шаре. Он поднялся в небо с аэродрома западноавстралийского городка Нортхэм и намерен вернуться туда через две недели.

Воздушный шар будет двигаться с запада на восток. Он пролетит через Австралию, затем через Тихий океан, южную оконечность Южной Америки, Атлантический океан, ЮАР и Индийский океан. Полет пройдет на высоте 5–10 км, а его протяженность составит 33–35 тысяч километров.

Федор Конюхов:

Это будет трудно сделать, поскольку воздушный шар будет тяжелый, однако ниже сейчас не очень благоприятное для меня направление ветра.

Вес воздушного шара и гондолы при старте составляет 10 т.

Значительная его часть – 34 баллона с пропаном по 250 кг каждый. Для того, чтобы удержаться на нужной высоте, путешественник будет сжигать по одному баллону каждую ночь.



Двенадцать лет назад американский воздухоплаватель Стив Фоссет установил рекорд по длительности кругосветного путешествия на воздушном шаре. Он преодолел маршрут менее чем за две недели.

Штабом полета русского путешественника руководит его сын Оскар Конюхов.

На счету Федора Конюхова – множество рекордов. Он был первым, кто в одиночку пересек на гребной лодке Атлантический и Тихий океаны. Международная ассоциация экстремальных приключений назвала его путешественником «номер один» в мире.



Экспедиции и восхождения – это далеко не все грани таланта Конюхова. Несколько лет назад в Минске Федор Филиппович презентовал коллекцию своих картин. В интервью программе «Неделя» на СТВ он признался: «нравится, когда меня сравнивают с Николаем Рерихом, Рокуэллом Кентом» (здесь подробнее).