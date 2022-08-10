Теперь вы видели всё. В мире появятся кроссовки с пивом в подошвах

Голландская компания Heineken совместно с дизайнером Домиником Чиамбоуном создали кроссовки, подошвы которых наполнены пивом. Это первая в мире подобная коллаборация.
Голландская компания Heineken совместно с дизайнером Домиником Чиамбоуном создали кроссовки, подошвы которых наполнены пивом. Это первая в мире подобная коллаборация.
Фото: Oddity Central
О необычном решении сообщает Oddity Central. Эксклюзивная обувь выпущена к выходу новинки компании – пива. Поэтому называется пара кроссовок Heinekicks. Фирма попросила дизайнера создать то, что смогло бы воплотить индивидуальность и мягкость их нового пива. Внешне получилось неплохо.
Фото: Oddity Central
Кроссовки в фирменных цветах компании – зеленом, белом и красном. Среди ноу-хау – удобные открывалки для бутылок, которые встроили в язычки обуви. Но главное отличие этой пары обуви от остальных – прозрачная подошва, в которой плавает пиво. Дизайнер использовал уникальный метод хирургической инъекции, благодаря которому владелец этой пары обуви ходит по пиву. Очевидно, такие кроссовки в мире первые. Новинка не только особенная по дизайну, но и отличается комфортом. Жидкость перемещается внутри подошвы во время ходьбы, что создает интересные ощущения.
Фото: Oddity Central
Эксклюзивные кроссовки будут выпущены в 32 экземплярах в Сингапуре. Первые семь пар появятся ближе к концу 2022 года. Их цена пока держится в тайне.
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