10 августа День попутного ветра. Чем ещё известна эта дата?
Сегодня, 10 августа, отмечается Всемирный день льва. На протяжении веков львы были символом красоты, силы и храбрости. За свои размеры, мощь и красоту лев получил лестную оценку от человека – царь зверей. Львиный рев самый громкий из всех диких кошек. Его можно услышать за 8 километров. Львы способны прожить без воды несколько месяцев, они могут развивать скорость до 60 км/ч. Но за последние 50 лет их численность сократилась более чем на 80 %, будущее этого прекрасного животного оказалось под большим вопросом. Всемирный день льва призван привлечь внимание к проблеме сокращения их численности.
10 августа отмечается Международный день биодизеля
Сегодня отмечается Международный день биодизеля. Дизельный двигатель был создан немецким инженером и изобретателем Рудольфом Дизелем. 10 августа 1893 года состоялась публичная демонстрация работы первой модели этого двигателя. В качестве топлива во время демонстрации использовалось арахисовое масло. Именно эту демонстрацию принято считать первым случаем применения биодизеля в истории. В наше время дизельные двигатели очень популярны. И биодизельное топливо, которое делается из таких сельскохозяйственных культур, как рапс и соя, из жиросодержащих отходов и из липидов водорослей. Преимущество биодизеля в его экологичности: он не причиняет вреда животным и растениям, а также практически полностью перерабатывается микроорганизмами при попадании в почву и воду.
10 августа состоялась первая и единственная в мире «Космическая свадьба»
Первая и единственная в мире «Космическая свадьба» российского космонавта Юрия Маленченко и гражданки США российского происхождения Екатерины Дмитриевой состоялась 10 августа 2003 года. За свою карьеру Маленченко совершил шесть полетов в космос и провел на орбите в общей сложности 827 суток. Предложение невесте российский космонавт сделал за четыре месяца до полета. Первоначально его возвращение на землю планировалось в конце июля, однако полет продлили еще на три месяца. Заранее намеченную на август свадьбу решили не откладывать. В день бракосочетания жених и невеста, глядя друг на друга через экраны мониторов, сами надели себе обручальные кольца. Мужем и женой их объявили во время сеанса связи. После свадьбы появились сообщения о том, что НАСА и Росавиакосмос собираются включить в контракт космонавтов пункт о запрете подобных свадебных церемоний.
10 августа День попутного ветра
День попутного ветра ежегодно отмечают 10 августа все искатели приключений, путешественники, яхтсмены, владельцы парусных лодок и все те, кто привык покорять стихию. К середине августа затихает пляжный бум, но жизнь прибрежных городов продолжает бить ключом. На это время приходится основная программа мероприятий по парусным видам спорта. 10 августа обычно проводятся различные соревнования на лодках, яхтах, катерах и других плавательных средствах, регаты, чемпионаты по парусному спорту.
Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!