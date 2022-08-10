10 августа День попутного ветра. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 10 августа, отмечается Всемирный день льва. На протяжении веков львы были символом красоты, силы и храбрости. За свои размеры, мощь и красоту лев получил лестную оценку от человека – царь зверей. Львиный рев самый громкий из всех диких кошек. Его можно услышать за 8 километров. Львы способны прожить без воды несколько месяцев, они могут развивать скорость до 60 км/ч. Но за последние 50 лет их численность сократилась более чем на 80 %, будущее этого прекрасного животного оказалось под большим вопросом. Всемирный день льва призван привлечь внимание к проблеме сокращения их численности. 10 августа отмечается Международный день биодизеля

Сегодня отмечается Международный день биодизеля. Дизельный двигатель был создан немецким инженером и изобретателем Рудольфом Дизелем. 10 августа 1893 года состоялась публичная демонстрация работы первой модели этого двигателя. В качестве топлива во время демонстрации использовалось арахисовое масло. Именно эту демонстрацию принято считать первым случаем применения биодизеля в истории. В наше время дизельные двигатели очень популярны. И биодизельное топливо, которое делается из таких сельскохозяйственных культур, как рапс и соя, из жиросодержащих отходов и из липидов водорослей. Преимущество биодизеля в его экологичности: он не причиняет вреда животным и растениям, а также практически полностью перерабатывается микроорганизмами при попадании в почву и воду. 10 августа состоялась первая и единственная в мире «Космическая свадьба»

Первая и единственная в мире «Космическая свадьба» российского космонавта Юрия Маленченко и гражданки США российского происхождения Екатерины Дмитриевой состоялась 10 августа 2003 года. За свою карьеру Маленченко совершил шесть полетов в космос и провел на орбите в общей сложности 827 суток. Предложение невесте российский космонавт сделал за четыре месяца до полета. Первоначально его возвращение на землю планировалось в конце июля, однако полет продлили еще на три месяца. Заранее намеченную на август свадьбу решили не откладывать. В день бракосочетания жених и невеста, глядя друг на друга через экраны мониторов, сами надели себе обручальные кольца. Мужем и женой их объявили во время сеанса связи. После свадьбы появились сообщения о том, что НАСА и Росавиакосмос собираются включить в контракт космонавтов пункт о запрете подобных свадебных церемоний. 10 августа День попутного ветра