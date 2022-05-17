Как быстро и безопасно отбелить любимые кроссовки? Копеечные способы, доступные каждому

Обычная вода и мыло не дают идеального результата? А стирка в машинке сулит отвалившуюся подошву и торчащие нитки? Не спешите выбрасывать, кажется, безнадежно пожелтевшую обувь. На помощь придет зубная паста и немного бытовой химии. Способ 1. Для ленивых

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Берем с полки зубную пасту (желательно с эффектом отбеливания) и щедро «мазюкаем» на все загрязненные участки на пару часов. Если все очень плохо, оставляем на ночь, а утром убираем застывшую корочку губкой и наслаждаемся результатом. Способ 2. Для экономных

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«Вы цены на пасту в магазине видели?» Возможно, такой вопрос прозвучал у вас в голове. Актуально. Особенно, если в семье есть дети, а белизна «найков» держится до первого урока физкультуры. Выход есть – наберите на влажную щетку кристаллики лимонной кислоты и хорошо почистите обувь. Минус этого способа в том, что он более трудоемкий, тереть придется долго (плюс-минус 20 минут на каждую пару). Зато не бьет по карману. Способ 3. Для химиков

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Приготовьте волшебный котелок и почувствуйте себя на уроке зельеварения. Смешайте две столовые ложки соды, столько же 9% уксуса и любого стирального порошка. И «приправьте» все ложкой раствора перекиси водорода. Перемешиваем, наносим «гремучую» смесь на обувь на полчаса и уходим смотреть сериал (готовить обед, занимать йогой – здесь по вкусу). Смываем и смело идем покорять улицы. Способ 4. Для маляров

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Испачкали кеды краской? Сохраняем спокойствие и обращаемся к аптечке. В четверть литра воды добавляем чайную ложку нашатырного спирта. Затрите испачканную поверхность и по прошествии 10 минут почистите место сухой губкой. А вот растворители подходят только для тканевых поверхностей. На кроссовках их лучше не использовать, ведь резиновая подошва скажет «пока», а обувь отправится в мусорный бак. Способ 5. Из косметички

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