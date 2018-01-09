Телеведущая Опра Уинфри собирается стать президентом США?

Новости США. Телеведущая Опра Уинфри хочет принять участие в президентских выборах в США в 2020 году. Об этом сообщили американские СМИ.

Как сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник, у Уинфри пока нет таких планов.

«Это не произойдет, она не собирается принимать участие».

Однако представитель телеведущей пока не комментировал эту информацию.