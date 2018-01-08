Джоли, Портман, Стоун, Робби: лучшие женские образы церемонии «Золотой глобус-2018»

На красной ковровой дорожке знаменитости неофициально надели наряды в черной гамме, чтобы выразить протест против гендерного неравенства и сексуальных домогательств в Голливуде. Актрисы, надевшие темные наряды, выражали свое отношение к сложившейся ситуации в индустрии.

Звезды первой величины пришли на церемонию в одной гамме. К неофициальной акции присоединились Мерил Стрип, Галь Гадот, Анджелина Джоли, Эмма Стоун, Марго Робби, Натали Портман.

Некоторые из мужчин, присутствовавших на церемонии, поддержали дам и вместо классических белых рубашек надели черные. Так поступили Юэн Макгрегор, Стивен Спилберг, Энсел Элгорт, Джастин Тимберлейк, Уильям Дефо и Гэри Олдман.

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