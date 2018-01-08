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Джоли, Портман, Стоун, Робби: лучшие женские образы церемонии «Золотой глобус-2018»

08 января 2018 10:09
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Новости США. В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».

На красной ковровой дорожке знаменитости неофициально надели наряды в черной гамме, чтобы выразить протест против гендерного неравенства и сексуальных домогательств в Голливуде. Актрисы, надевшие темные наряды, выражали свое отношение к сложившейся ситуации в индустрии.

Джоли, Портман, Стоун, Робби: лучшие женские образы церемонии «Золотой глобус-2018»-1

Фото: Trae Patton/NBC

Звезды первой величины пришли на церемонию в одной гамме. К неофициальной акции присоединились Мерил Стрип, Галь Гадот, Анджелина Джоли, Эмма Стоун, Марго Робби, Натали Портман.

Некоторые из мужчин, присутствовавших на церемонии, поддержали дам и вместо классических белых рубашек надели черные. Так поступили Юэн Макгрегор, Стивен Спилберг, Энсел Элгорт, Джастин Тимберлейк, Уильям Дефо и Гэри Олдман.

Как женщины меняют мир кино, и кто получил награды в 2018 году – здесь подробнее.

Мы собрали самые яркие образы прошедшей церемонии награждения в одном материале.

Как девушки выглядели на прошлогодней церемонии «Оскар» смотрите здесь.

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