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Создатель «Звездных войн» возглавил список самых богатых знаменитостей

19 декабря 2017 09:20
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Самой богатой американской знаменитостью по оценке журнала Forbes стал режиссер Джордж Лукас. Состояние автора «Звездных войн» на сегодняшний день составляет 5,5 миллиардов долларов.

Создатель «Звездных войн» возглавил список самых богатых знаменитостей-1

Джордж Лукас. Фото: Variety

В 2012 году Лукас продал компании Walt Disney свою студию Lucasfilm и права на всю франшизу «Звездные войны» за 4,1 миллиарда долларов. С тех пор режиссер больше не получает отчислений за использование его героев и сюжетов, но каждый новый фильм все равно приносит ему круглые суммы.

Создатель «Звездных войн» возглавил список самых богатых знаменитостей-4

Стивен Спилберг и Джордж Лукас. Фото: Motfex

На второй строчке оказался друг и соратник Лукаса Стивен Спилберг. Продажа основанной им студии DreamWorks Animation увеличило состояние режиссера до 3,6 миллиардов долларов.

Замыкает тройку телеведущая Опра Уинфри с 2,8 миллиардами долларов. Большую часть этой суммы ей принесло ее собственное шоу.

Создатель «Звездных войн» возглавил список самых богатых знаменитостей-7

Опра Уинфри. Фото: Alex Wild

В десятку также вошли бывший бейсболист Майкл Джордан (1,4 млрд), иллюзионист  Дэвид Копперфильд (875 млн), рэперы Пи Дидди (820 млн) и Джей Зи (810 млн), гольфист Тайгер Вудс (750 млн), музыкант Доктор Дре (740 млн) и автор детективных романов Джеймс Паттерсон (730 млн).

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