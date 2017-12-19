Создатель «Звездных войн» возглавил список самых богатых знаменитостей

В 2012 году Лукас продал компании Walt Disney свою студию Lucasfilm и права на всю франшизу «Звездные войны» за 4,1 миллиарда долларов. С тех пор режиссер больше не получает отчислений за использование его героев и сюжетов, но каждый новый фильм все равно приносит ему круглые суммы.