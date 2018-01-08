Группа Radiohead обвинила Лану Дель Рей в плагиате мелодии песни «Creep»

Radiohead хотят получить компенсацию или добиться включения своих имён в число создателей песни, чтобы получать авторские отчисления. 7 января стало известно, что разрешить спор без суда не удастся.

Как сообщает The Sun, британская рок-группа обвиняет американскую певицу в копировании мелодии для ее песни «Get Free» из альбома «Lust for Life» у своего первого сингла 1992 года «Creep». Трек певицы занял 1 место в хит-парадах США и Великобритании.

Новости США. Группа Radiohead подала в суд на Лану Дель Рей за нарушение авторских прав.

В своём твите Лана Дель Рей написала, что Radiohead хотят 100% издательских прав. Её предложение в 40% было отвергнуто. Теперь дело будет решаться в суде.

«Хотя я люблю Лану, Radiohead – легендарная группа. Radiohead больше, чем Лана Дель Рей», – ответил на твит певицы пользователь Noman.

«Вы вложили слишком много работы в этот альбом и эту песню. Они ничего не заслуживают. Продолжайте бороться за то, что принадлежит вам», – другие комментаторы поддержали исполнительницу.

Похожий случай произошел с британцами осенью 2017 года. Группу Radiohead обвинили в плагиате клипа «Машины времени».