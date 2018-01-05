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Ученые рассказали, как колбаса и сосиски вредят женщинам

05 января 2018 15:45
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Новости мира. Ученые рассказали о вреде сосисок и колбасы для женщин средних лет.

По информации European Journal of Cancer, частое употребление подверженного переработке мяса повышает риск заболевания раком молочной железы среди женщин.

Ученые пересмотрели рацион женщин в возрасте от 40 до 69 и проанализировали связь питания и заболевания раком. В исследовании принимали участие около 300 тысяч женщин.

Оказалось, что ежедневное употребление сосисок и колбасы повышает рис почти на 15%. Опасной нормой называют 9 грамм продукта в сутки или 63 грамм в неделю. А это равно трем ломтикам бекона или двум сосискам.

Специалисты советуют заменять переработанное и красное мясо белым – рыбой или птицей.

В середине декабря ученые опубликовали результаты исследования об опасности телефона возле спящего человека.

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# калейдоскоп # Здоровье

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