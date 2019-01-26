Татьяна Тарасова оценила выступление Загитовой и Самодуровой на ЧЕ в Минске

В комментариях под публикацией пользователи тоже поздравили победительниц и пожелали Загитовой более стабильных результатов.

«Девочки наши золотые! Софью и Алексея Николаевича с шикарным дебютом – победой! Алинка, дорогая наша, ты борешься, ты трудишься и всё у тебя получится! Стася в шаге от пьедестала, но боролась тоже. Финских коллег с бронзой!», – написала Тарасова.

«Замечательно, когда столько сильных соперниц из родной страны! Это же стимул быть лучше! Это спорт! Все молодцы! Все забыли, что не так давно вообще кроме Слуцкой никого почти не было. Как все обиделись, когда она не взяла золото. А теперь! Цветник! Спасибо таким, как Вы, Татьяна Анатольевна, и ваши именитые коллеги! Благодаря Вашим трудам Россия имеет то, что имеет! Низкий поклон!»,

«Молодцы наши девочки! Стабильности бы Алине побольше!»,

«Как превосходно каталась София! С блеском. Алине желаю преодолеть период нестабильности как можно быстрее»,

«Умницы! Смотрели всей семьей и гордились за наших девочек»,

«Я очень рада за Мишина Алексея Николаевича! И за Софью, конечно!».

Женское одиночное катание на ЧЕ в Минске завершилось вечером 25 января. Со значительным отрывом победила самая юная участница соревнований – Софья Самодурова. Девушка показала чистый прокат и набрала 213,84 балла.

Самая юная россиянка на турнире Софья Самодурова стала чемпионкой Европы, Алина Загитова – вторая

Серебро взяла Алина Загитова. Олимпийская чемпионка вскоре после начала выступления упала, что стоило ей почти трёх баллов. Затем было касание льда руками, это ещё минус 2,5 балла. Были и другие помарки, но Алина всё равно смогла стать второй (198,34 балла).

Бронзовую награду выиграла представительница Финляндии, Вивека Линдфорс. 19-летняя фигуристка осталась довольна своим результатом, хотя и не смогла обойти двух российских коллег (194,40 балла).

Самая юная российская фигуристка на чемпионате Европы и ученица Мишина: 11 фото Софьи Самодуровой