Как уснуть за две минуты при помощи дыхательного метода военных из США

Чтобы ощущать себя хорошо, человеку жизненно необходим правильный сон.

Издание Daily Star рассказало об одном дыхательном методе, который может помочь уснуть всего за две минуты.

Лежать и смотреть в потолок, когда уже следовало бы спать – худший вариант, когда завтра на работу. Чем больше вы думаете о том, что вам уже следовало бы уснуть, тем больше времени потребуется, чтобы в действительности сделать это.

Из-за чувства разочарования вы можете часами проваляться в кровати без сна. Достаточно легко сказать себе, что вы сегодня рано отправляетесь спать, однако повседневная суета может нарушить ваш сон. Тот факт, что зимой мы переживаем долгие ночи и темные дни, тоже не поможет раньше уснуть.

Согласно опросу, проведенному программой по улучшению сна Sleepio, было обнаружено, что эти факторы снижают наше количество и качество сна.

Если вы изо всех сил пытаетесь заснуть ночью, почему бы не упростить свою жизнь и не попробовать военный метод?

В чем его суть?

Военный метод был взят из книги «Relax and Win: Championship Performance», которую написал Ллойд С. Винтер в 1981 году.

Предполагается, что благодаря этой книге человек научится расслабляться и снимать напряжение перед соревнованиями и, как результат, улучшит спортивные результаты и сократит риск получения травм.

Данный метод также используется армией США. Это помогает солдатам заснуть в самых разных ситуациях. Метод был внедрен для того, чтобы не уставать, обеспечить оптимальные результаты и не допускать ошибок.

Как работает метод?

1. Лягте и расслабьте все мышцы на лице, а также челюсть.

2. Теперь опустите плечи и расслабьте все тело. Положите руки по бокам.

3. Во время выдоха расслабьте грудь, затем ноги, бедра и икры.

4. Когда вы полностью расслабитесь, полностью очистите свой разум на 10 секунд, представив у себя в голове расслабляющую картину.

5. В книге рекомендуется представить один из следующих мысленных образов:

- вы лежите в каноэ на спокойном озере, вокруг которого нет ничего, кроме голубого неба,

- уютно устроились в черном бархатном гамаке в темной комнате.

6. Попробуйте произносить слова «не думай» снова и снова в течение 10 секунд.

7. В течение 10 секунд вы должны крепко уснуть.

Основой военного метода является дыхание и расслабление мышц.

Если данный метод дыхания не сработал, возможно, вам придется еще потренироваться. Говорят, что военная техника дыхания срабатывает у 96% людей после шести недель практики, так что не бросайте это дело сразу после первой попытки.