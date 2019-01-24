Татьянин день. Показываем, как изменились герои сериала

Новости России. 25 января ежегодно отмечается Татьянин день. Этот праздник стал официальным менее двадцати лет назад, однако неофициально празднования проводились уже довольно давно.

Когда-то Татьянин день был религиозным праздником, но после Елизавета Петровна одобрила учреждение Московского университета именно в этот день. Впоследствии Татиану Римскую начали считать покровительницей студентов. Во времена СССР интерес к празднику ослаб, но после распада страны праздник вновь стал набирать популярность. В 2005 году он официально был признан «Днём российского студенчества», хотя также отмечается в Беларуси и Молдавии.

С Татьяниным днём связано несколько традиций. Например, в праздничную ночь некоторые студенты высовывают руку с зачёткой в окно и кричат «Халява, приди». Есть примета, что если нарисовать дом с идущей из трубы дымом на последней странице зачётки, то ближайший год учиться будет легче.

А ещё Татьянин день известен в качестве названия российского сериала, который выходил на экраны в 2007-2008 годах. В то время это был один из самых известных сериалов, поэтому он остался в сердцах многих людей. Остались тёплые воспоминания о теленовелле и у всех причастных к её созданию. В честь наступающего Татьяниного дня мы решили посмотреть, как нынче выглядят герои одноименного сериала.

Анна Снаткина. 35 лет, рост 168 см, по знаку Зодиака Рак. В сериале сыграла Татьяну Разбежкину/Никифорову.