Прямой эфир

Татьянин день. Показываем, как изменились герои сериала

24 января 2019 13:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 25 января ежегодно отмечается Татьянин день. Этот праздник стал официальным менее двадцати лет назад, однако неофициально празднования проводились уже довольно давно.  

Когда-то Татьянин день был религиозным праздником, но после Елизавета Петровна одобрила учреждение Московского университета именно в этот день. Впоследствии Татиану Римскую начали считать покровительницей студентов. Во времена СССР интерес к празднику ослаб, но после распада страны праздник вновь стал набирать популярность. В 2005 году он официально был признан «Днём российского студенчества», хотя также отмечается в Беларуси и Молдавии.  

С Татьяниным днём связано несколько традиций. Например, в праздничную ночь некоторые студенты высовывают руку с зачёткой в окно и кричат «Халява, приди». Есть примета, что если нарисовать дом с идущей из трубы дымом на последней странице зачётки, то ближайший год учиться будет легче.  

А ещё Татьянин день известен в качестве названия российского сериала, который выходил на экраны в 2007-2008 годах. В то время это был один из самых известных сериалов, поэтому он остался в сердцах многих людей. Остались тёплые воспоминания о теленовелле и у всех причастных к её созданию. В честь наступающего Татьяниного дня мы решили посмотреть, как нынче выглядят герои одноименного сериала.  

Анна Снаткина. 35 лет, рост 168 см, по знаку Зодиака Рак. В сериале сыграла Татьяну Разбежкину/Никифорову.  

Татьянин день. Показываем, как изменились герои сериала-1

Фото: Кино-театр.ру  

Татьянин день. Показываем, как изменились герои сериала-3

Фото: instagram.com/snatkina_anna  

Кирилл Сафонов. 45 лет, рост 191 см, по знаку Зодиака Близнецы. В сериале сыграл Сергея Никифорова.  

Татьянин день. Показываем, как изменились герои сериала-6

Фото: кадр из сериала «Татьянин день»  

Татьянин день. Показываем, как изменились герои сериала-8

Фото: instagram.com/kirill_safonov  

Наталья Рудова. 35 лет, рост 172 см, по знаку Зодиака Рак. В сериале сыграла Татьяну Баринову/Никифорову.  

Татьянин день. Показываем, как изменились герои сериала-11

Фото: кадр из сериала «Татьянин день»  

Татьянин день. Показываем, как изменились герои сериала-13

Фото: instagram.com/rudovanata  

Анатолий Васильев. 72 года, рост 181 см, по знаку Зодиака Скорпион. В сериале сыграл Олега Баринова.  

Татьянин день. Показываем, как изменились герои сериала-16

Фото: Кино-театр.ру  

Татьянин день. Показываем, как изменились герои сериала-18

Фото: Кино-театр.ру  

Дарья Волга. 44 года, рост неизвестен, по знаку Зодиака Близнецы. В сериале сыграла Галину Рыбкину.  

Татьянин день. Показываем, как изменились герои сериала-21

Фото: кадр из сериала «Татьянин день»  

Татьянин день. Показываем, как изменились герои сериала-23

Фото: instagram.com/dashavolga  

Виталий Коваленко. 44 года, рост неизвестен, по знаку Зодиака Дева. В сериале сыграл Вадима Горина.  

Татьянин день. Показываем, как изменились герои сериала-26

Фото: кадр из сериала «Татьянин день»  

Татьянин день. Показываем, как изменились герои сериала-28

Фото: Кино-театр.ру  

Вадим Колганов. 48 лет, рост 184 см, по знаку Зодиака Козерог. В сериале сыграл Виктора Рыбкина.  

Татьянин день. Показываем, как изменились герои сериала-31

Фото: кадр из сериала «Татьянин день»  

Татьянин день. Показываем, как изменились герои сериала-33

Фото: .instagram.com/vadimkolganov  

Григорий Калинин. 35 лет, рост 180 см, по знаку Зодиака Скорпион. В сериале сыграл Дмитрия Рыбкина.  

Татьянин день. Показываем, как изменились герои сериала-36

Фото: кадр из сериала «Татьянин день»  

Татьянин день. Показываем, как изменились герои сериала-38

Фото: instagram.com/grikalinin  

Осенью 2018 года мы решили посмотреть, как за десять лет изменились актёры другого популярного сериала. 

Как выглядят внучки Жени из «Сватов» можно посмотреть здесь.  

# Кино # калейдоскоп # Анна Снаткина # Кирилл Сафонов # Наталья Рудова # Анатолий Васильев # Дарья Волга # Виталий Коваленко # Вадим Колганов # Григорий Калинин

Другие новости рубрики

Все новости
Самая юная российская фигуристка на чемпионате Европы и ученица Мишина: 11 фото Софьи Самодуровой
24 января 2019 12:32

Самая юная российская фигуристка на чемпионате Европы и ученица Мишина: 11 фото Софьи Самодуровой

Глазурь застывает в течение 20-25 секунд. Показываем процесс производства мороженого
24 января 2019 08:48

Глазурь застывает в течение 20-25 секунд. Показываем процесс производства мороженого

Загитова, Фернандес, Тарасова: как выглядели знаменитые фигуристы 10 лет назад
24 января 2019 08:34

Загитова, Фернандес, Тарасова: как выглядели знаменитые фигуристы 10 лет назад