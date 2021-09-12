Такую Пугачёву редко увидишь. Фото знаменитостей с макияжем и без него
Каждой знаменитости важно, в каком виде она предстаёт перед своими поклонниками. Поэтому многие решают воспользоваться декоративной косметикой, чтобы скрыть все свои недостатки.
Однако в современном мире ценится естественная красота. Поэтому сами девушки, которые выходят на сцену или появляются на телеэкранах с тонной косметики на своих лицах, в социальных сетях показывают себя настоящих, не стесняясь своих морщинок и других «несовершенств». И это прекрасно!
Мы нашли для вас фото популярных российских знаменитостей, которые не боятся показать себя без макияжа.
Мария Кожевникова
Фото: instagram.com/mkozhevnikova
Алла Пугачёва
Фото: instagram.com/alla_orfey
Ольга Бузова
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Фото: instagram.com/buzova86
Юлия Барановская
Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Лариса Долина
Фото: instagram.com/larisa_dolina_
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux
Анна Семенович
Фото: instagram.com/ann_semenovich
Полина Гагарина
Фото: instagram.com/gagara1987
Лариса Гузеева
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Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Валерия
Фото: instagram.com/valeriya
Кристина Орбакайте
Фото: instagram.com/orbakaite_k
Екатерина Варнава
Фото: instagram.com/kativarnava
Это не все знаменитости, которые делятся своими снимками без макияжа. Больше фотографий звёзд без косметики вы можете посмотреть здесь.