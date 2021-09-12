Такую Пугачёву редко увидишь. Фото знаменитостей с макияжем и без него

Каждой знаменитости важно, в каком виде она предстаёт перед своими поклонниками. Поэтому многие решают воспользоваться декоративной косметикой, чтобы скрыть все свои недостатки.

Однако в современном мире ценится естественная красота. Поэтому сами девушки, которые выходят на сцену или появляются на телеэкранах с тонной косметики на своих лицах, в социальных сетях показывают себя настоящих, не стесняясь своих морщинок и других «несовершенств». И это прекрасно!

Мы нашли для вас фото популярных российских знаменитостей, которые не боятся показать себя без макияжа.

Мария Кожевникова