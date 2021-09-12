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Такую Пугачёву редко увидишь. Фото знаменитостей с макияжем и без него

12 сентября 2021 08:58
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Каждой знаменитости важно, в каком виде она предстаёт перед своими поклонниками. Поэтому многие решают воспользоваться декоративной косметикой, чтобы скрыть все свои недостатки.

Однако в современном мире ценится естественная красота. Поэтому сами девушки, которые выходят на сцену или появляются на телеэкранах с тонной косметики на своих лицах, в социальных сетях показывают себя настоящих, не стесняясь своих морщинок и других «несовершенств». И это прекрасно!

Мы нашли для вас фото популярных российских знаменитостей, которые не боятся показать себя без макияжа.

Мария Кожевникова

Такую Пугачёву редко увидишь. Фото знаменитостей с макияжем и без него-1

Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Алла Пугачёва

Такую Пугачёву редко увидишь. Фото знаменитостей с макияжем и без него-4

Фото: instagram.com/alla_orfey

Ольга Бузова

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Такую Пугачёву редко увидишь. Фото знаменитостей с макияжем и без него-7

Фото: instagram.com/buzova86

Юлия Барановская

Такую Пугачёву редко увидишь. Фото знаменитостей с макияжем и без него-10

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Лариса Долина

Такую Пугачёву редко увидишь. Фото знаменитостей с макияжем и без него-13

Фото: instagram.com/larisa_dolina_

Настя Каменских

Такую Пугачёву редко увидишь. Фото знаменитостей с макияжем и без него-16

Фото: instagram.com/kamenskux

Анна Семенович

Такую Пугачёву редко увидишь. Фото знаменитостей с макияжем и без него-19

Фото: instagram.com/ann_semenovich

Полина Гагарина

Такую Пугачёву редко увидишь. Фото знаменитостей с макияжем и без него-22

Фото: instagram.com/gagara1987

Лариса Гузеева

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Такую Пугачёву редко увидишь. Фото знаменитостей с макияжем и без него-25

Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Валерия

Такую Пугачёву редко увидишь. Фото знаменитостей с макияжем и без него-28

Фото: instagram.com/valeriya

Кристина Орбакайте

Такую Пугачёву редко увидишь. Фото знаменитостей с макияжем и без него-31

Фото: instagram.com/orbakaite_k

Екатерина Варнава

Такую Пугачёву редко увидишь. Фото знаменитостей с макияжем и без него-34

Фото: instagram.com/kativarnava

Это не все знаменитости, которые делятся своими снимками без макияжа. Больше фотографий звёзд без косметики вы можете посмотреть здесь.

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