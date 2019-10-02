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Узнаете Ларису Гузееву на давних фотографиях? Показываем, как менялась актриса и телеведущая

02 октября 2019 10:31
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Новости России. Большинству современных телезрителей Лариса Гузеева знакома по телепрограмме «Давай поженимся!». Там ведущая делает колкие замечания, остроумно шутит и всячески подогревает интерес публики к потенциальным женихам и невесте.

Однако начинала Гузеева свою карьеру в кинематографе. Впервые на экране Лариса Андреевна появилась в образе девушки, которая танцует с Тараскиным в ресторане в фильме «Место встречи изменить нельзя».

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После этого Гузеева исполнила главную роль в фильме «Жестокий романс». Роль Огудаловой стала самой яркой в профессиональной деятельности актрисы. Лариса Андреевна в общей сложности снялась в 60 картинах. Мы решили вспомнить, как менялась Гузеева за время своей карьеры.

Узнаете Ларису Гузееву на давних фотографиях? Показываем, как менялась актриса и телеведущая-1

Фото: Кино-театр.ру

Узнаете Ларису Гузееву на давних фотографиях? Показываем, как менялась актриса и телеведущая-3

Фото: Кино-театр.ру

Узнаете Ларису Гузееву на давних фотографиях? Показываем, как менялась актриса и телеведущая-5

Фото: instagram.com/larisagyzeeva__

Узнаете Ларису Гузееву на давних фотографиях? Показываем, как менялась актриса и телеведущая-7

Фото: кадр из фильма «Жестокий романс»

Узнаете Ларису Гузееву на давних фотографиях? Показываем, как менялась актриса и телеведущая-9

Фото: Кино-театр.ру

Узнаете Ларису Гузееву на давних фотографиях? Показываем, как менялась актриса и телеведущая-11

Фото: Кино-театр.ру

Узнаете Ларису Гузееву на давних фотографиях? Показываем, как менялась актриса и телеведущая-13

Фото: instagram.com/larisagyzeeva__

Узнаете Ларису Гузееву на давних фотографиях? Показываем, как менялась актриса и телеведущая-15

Фото: Кино-театр.ру

Узнаете Ларису Гузееву на давних фотографиях? Показываем, как менялась актриса и телеведущая-17

Фото: Кино-театр.ру

Узнаете Ларису Гузееву на давних фотографиях? Показываем, как менялась актриса и телеведущая-19

Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

# Звезды # калейдоскоп # Лариса Гузеева # Фотофакт

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