Узнаете Ларису Гузееву на давних фотографиях? Показываем, как менялась актриса и телеведущая

Новости России. Большинству современных телезрителей Лариса Гузеева знакома по телепрограмме «Давай поженимся!». Там ведущая делает колкие замечания, остроумно шутит и всячески подогревает интерес публики к потенциальным женихам и невесте.

Однако начинала Гузеева свою карьеру в кинематографе. Впервые на экране Лариса Андреевна появилась в образе девушки, которая танцует с Тараскиным в ресторане в фильме «Место встречи изменить нельзя».

Бодров, Гусева и Леонов. 9 редких фотографий любимых советских звёзд

После этого Гузеева исполнила главную роль в фильме «Жестокий романс». Роль Огудаловой стала самой яркой в профессиональной деятельности актрисы. Лариса Андреевна в общей сложности снялась в 60 картинах. Мы решили вспомнить, как менялась Гузеева за время своей карьеры.