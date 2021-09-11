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И всё-таки они были прекрасны. Пользователи соцсетей поделились старыми фото своих бабушек и дедушек

11 сентября 2021 13:03
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Во все времена эталоны красоты были переменчивыми и непостоянными. Например, в каменном веке в моде были полные женщины, которые могли долго продержаться без еды, если вдруг охота на мамонта не будет успешной. А в 15 столетии все было с точностью до наоборот: интересом пользовались бледные, чрезмерно худые барышни, которые всем своим видом подчёркивали добродетель.

С прошлого века люди стали обращать больше внимания не на внешность человека, а на его внутренний мир. Однако это не мешает нам с радостью и удовольствием пересматривать старые фотографии наших бабушек и дедушек, которые были не только хорошими, но и красивыми. Давайте и сейчас окунёмся в ретро-мир.

«Мужчина в военной шинели с трубкой и набором для посуды, 1919 год».

И всё-таки они были прекрасны. Пользователи соцсетей поделились старыми фото своих бабушек и дедушек-1

Фото: reddit.com/user/alwaysnicetoseeyou

«Брижит Бардо, 1950-е годы».

И всё-таки они были прекрасны. Пользователи соцсетей поделились старыми фото своих бабушек и дедушек-4

Фото: reddit.com/user/eaglemaxie

«Южноафриканский пехотинец, 1980-е».

И всё-таки они были прекрасны. Пользователи соцсетей поделились старыми фото своих бабушек и дедушек-7

Фото: reddit.com/user/Charged_sun

«Дайана Ригг, 1960-е годы».

И всё-таки они были прекрасны. Пользователи соцсетей поделились старыми фото своих бабушек и дедушек-10

Фото: reddit.com/user/Paul-Belgium

«Школьные годы, 1960-е».

И всё-таки они были прекрасны. Пользователи соцсетей поделились старыми фото своих бабушек и дедушек-13

Фото: reddit.com/user/Loose-Bus2035

«Космическая команда была классной! Спутник с фруктами, 1957 год».

И всё-таки они были прекрасны. Пользователи соцсетей поделились старыми фото своих бабушек и дедушек-16

Фото: reddit.com/user/Loose-Bus2035

«Когда ваш багаж соответствовал вашей машине, 1950-е годы».

И всё-таки они были прекрасны. Пользователи соцсетей поделились старыми фото своих бабушек и дедушек-19

Фото: reddit.com/user/SeasonedTimeTraveler

«Мои бабушка и дедушка поженились в середине 1960-х».

И всё-таки они были прекрасны. Пользователи соцсетей поделились старыми фото своих бабушек и дедушек-22

Фото: reddit.com/user/Stadiumarcadium___

«Мой прадед, животновод, выглядел как молодой Марлон Брандо в 1930-х годах».

И всё-таки они были прекрасны. Пользователи соцсетей поделились старыми фото своих бабушек и дедушек-25

Фото: reddit.com/user/samuelc7161

Однако это не все фотографии, которые погружают в мир молодости наших бабушек и дедушек. Если хотите больше подобной атмосферы – переходите сюда.

# Красота # калейдоскоп # Брижит Бардо # Фотофакт

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