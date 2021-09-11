И всё-таки они были прекрасны. Пользователи соцсетей поделились старыми фото своих бабушек и дедушек

Во все времена эталоны красоты были переменчивыми и непостоянными. Например, в каменном веке в моде были полные женщины, которые могли долго продержаться без еды, если вдруг охота на мамонта не будет успешной. А в 15 столетии все было с точностью до наоборот: интересом пользовались бледные, чрезмерно худые барышни, которые всем своим видом подчёркивали добродетель.

С прошлого века люди стали обращать больше внимания не на внешность человека, а на его внутренний мир. Однако это не мешает нам с радостью и удовольствием пересматривать старые фотографии наших бабушек и дедушек, которые были не только хорошими, но и красивыми. Давайте и сейчас окунёмся в ретро-мир.

«Мужчина в военной шинели с трубкой и набором для посуды, 1919 год».