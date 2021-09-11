И всё-таки они были прекрасны. Пользователи соцсетей поделились старыми фото своих бабушек и дедушек
Во все времена эталоны красоты были переменчивыми и непостоянными. Например, в каменном веке в моде были полные женщины, которые могли долго продержаться без еды, если вдруг охота на мамонта не будет успешной. А в 15 столетии все было с точностью до наоборот: интересом пользовались бледные, чрезмерно худые барышни, которые всем своим видом подчёркивали добродетель.
С прошлого века люди стали обращать больше внимания не на внешность человека, а на его внутренний мир. Однако это не мешает нам с радостью и удовольствием пересматривать старые фотографии наших бабушек и дедушек, которые были не только хорошими, но и красивыми. Давайте и сейчас окунёмся в ретро-мир.
«Мужчина в военной шинели с трубкой и набором для посуды, 1919 год».
Фото: reddit.com/user/alwaysnicetoseeyou
«Брижит Бардо, 1950-е годы».
Фото: reddit.com/user/eaglemaxie
«Южноафриканский пехотинец, 1980-е».
Фото: reddit.com/user/Charged_sun
«Дайана Ригг, 1960-е годы».
Фото: reddit.com/user/Paul-Belgium
Фото: reddit.com/user/Loose-Bus2035
«Космическая команда была классной! Спутник с фруктами, 1957 год».
Фото: reddit.com/user/Loose-Bus2035
«Когда ваш багаж соответствовал вашей машине, 1950-е годы».
Фото: reddit.com/user/SeasonedTimeTraveler
«Мои бабушка и дедушка поженились в середине 1960-х».
Фото: reddit.com/user/Stadiumarcadium___
«Мой прадед, животновод, выглядел как молодой Марлон Брандо в 1930-х годах».
Фото: reddit.com/user/samuelc7161
Однако это не все фотографии, которые погружают в мир молодости наших бабушек и дедушек. Если хотите больше подобной атмосферы – переходите сюда.