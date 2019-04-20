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Седокова, Ланская и Кларк. Как выглядят знаменитости без макияжа?

20 апреля 2019 13:15
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Новости мира. Пару недель назад мы собрали несколько примеров того, как известные женщины выглядят без макияжа. Поскольку эта тема показалась нам интересной, мы решили сделать вторую часть.  

К счастью, почти все знаменитости хотя бы иногда публикуют свои фотографии без косметики. Впрочем, одна накладка всё же возникла – найти хороший снимок Ксении Ситник без макияжа не получилось, поэтому пришлось ограничиться относительно старым вариантом.  

Естественность к лицу. Посмотрите, как восхитительно выглядят эти женщины без макияжа  

# Красота # калейдоскоп # Анна Седокова # Ирина Дубцова # Ксения Ситник # Алёна Ланская # Алла Пугачёва # Александра Саснович # Ксения Собчак # Эмилия Кларк # Фотофакт

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