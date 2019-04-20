Седокова, Ланская и Кларк. Как выглядят знаменитости без макияжа?

Новости мира. Пару недель назад мы собрали несколько примеров того, как известные женщины выглядят без макияжа. Поскольку эта тема показалась нам интересной, мы решили сделать вторую часть.

К счастью, почти все знаменитости хотя бы иногда публикуют свои фотографии без косметики. Впрочем, одна накладка всё же возникла – найти хороший снимок Ксении Ситник без макияжа не получилось, поэтому пришлось ограничиться относительно старым вариантом.

Естественность к лицу. Посмотрите, как восхитительно выглядят эти женщины без макияжа