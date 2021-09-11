Кусать или не кусать – вот в чём вопрос. Хозяева котов рассказали о своих питомцах

Практически каждый из нас нуждается в нежности и любви. Из своей потребности быть кому-то нужным мы находим себе друзей, новое хобби, а кто-то – пушистого котика. Однако оправдано ли такое решение? Пользователи Twitter поделились плюсами и минусами совместной жизни с котами. Давайте посмотрим, чего окажется больше. Первый пользователь Здесь обладатель царапающегося друга утверждает, что его питомец необычайно красивый и пушистый, очень мягкий, умный и преданный (не собака, конечно, чтобы приносить тапочки, но хозяина встречает ежедневно).

Фото: twitter.com/GreenT_

Однако кареглазому пока ещё рано расслабляться, ведь минусов у него также достаточно. Например, агрессия в поведении (может укусить просто так). Точит когти где попало, и может без причины начать возмущаться и орать на всю квартиру.

Фото: twitter.com/GreenT_

Второй пользователь Из положительных качеств питомца он вынес ум, красоту и мягкую шёрстку.

Фото: twitter.com/rewenhimmel

Однако не верьте этим милым глазкам! Ведь этот маленький зверёк «носится, как килька от шпротной судьбы», выпрыгивает из-за угла и при нападении сразу же кусается, забирает у хозяина телефон и пытается уничтожить гаджет.

Фото: twitter.com/rewenhimmel

Третий пользователь А вот этому человеку попался не кот, а просто сказка, ведь у питомца нет абсолютно никаких недостатков.

Фото: twitter.com/umnokisa

А из достоинств можно выделить, что он «орёт, но шёпотом», имеет мягкую и шелковистую шерсть, в меру упитанный и разрешает хозяину делать «пуньк» в нос.

Фото: twitter.com/umnokisa

Четвёртый пользователь Здесь хозяин мурчащего выделяет такие плюсы: ласка и нежность (что, как мы поняли из предыдущих рассказов, бывает достаточно редко), ум и послушание. Разрешает даже гладить по животику.

Фото: twitter.com/Snowy_Dalek

Однако недостатки у этого зверька тоже имеются. Например, он принуждает беззащитного хозяина встать, кусая его за щёки и нос.

Фото: twitter.com/Snowy_Dalek

Пятый пользователь Здесь хозяйка рыжего считает, что ей повезло с пушистым другом. Ведь он любит мурчать на ручках, воспитанный и не трогает еду со стола.

Фото: twitter.com/Nebo_229