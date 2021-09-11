Кусать или не кусать – вот в чём вопрос. Хозяева котов рассказали о своих питомцах
Практически каждый из нас нуждается в нежности и любви. Из своей потребности быть кому-то нужным мы находим себе друзей, новое хобби, а кто-то – пушистого котика. Однако оправдано ли такое решение? Пользователи Twitter поделились плюсами и минусами совместной жизни с котами. Давайте посмотрим, чего окажется больше.
Первый пользователь
Здесь обладатель царапающегося друга утверждает, что его питомец необычайно красивый и пушистый, очень мягкий, умный и преданный (не собака, конечно, чтобы приносить тапочки, но хозяина встречает ежедневно).
Фото: twitter.com/GreenT_
Однако кареглазому пока ещё рано расслабляться, ведь минусов у него также достаточно. Например, агрессия в поведении (может укусить просто так). Точит когти где попало, и может без причины начать возмущаться и орать на всю квартиру.
Фото: twitter.com/GreenT_
Второй пользователь
Из положительных качеств питомца он вынес ум, красоту и мягкую шёрстку.
Фото: twitter.com/rewenhimmel
Однако не верьте этим милым глазкам! Ведь этот маленький зверёк «носится, как килька от шпротной судьбы», выпрыгивает из-за угла и при нападении сразу же кусается, забирает у хозяина телефон и пытается уничтожить гаджет.
Фото: twitter.com/rewenhimmel
Третий пользователь
А вот этому человеку попался не кот, а просто сказка, ведь у питомца нет абсолютно никаких недостатков.
Фото: twitter.com/umnokisa
А из достоинств можно выделить, что он «орёт, но шёпотом», имеет мягкую и шелковистую шерсть, в меру упитанный и разрешает хозяину делать «пуньк» в нос.
Фото: twitter.com/umnokisa
Четвёртый пользователь
Здесь хозяин мурчащего выделяет такие плюсы: ласка и нежность (что, как мы поняли из предыдущих рассказов, бывает достаточно редко), ум и послушание. Разрешает даже гладить по животику.
Фото: twitter.com/Snowy_Dalek
Однако недостатки у этого зверька тоже имеются. Например, он принуждает беззащитного хозяина встать, кусая его за щёки и нос.
Фото: twitter.com/Snowy_Dalek
Пятый пользователь
Здесь хозяйка рыжего считает, что ей повезло с пушистым другом. Ведь он любит мурчать на ручках, воспитанный и не трогает еду со стола.
Фото: twitter.com/Nebo_229
Однако этот дружок никак не может избавиться от привычки оставлять свою шерсть на одежде девушки и занимать её спальное место, когда у самого есть собственный домик.
Кстати, недавно мы делились фотографиями котов, которые готовятся к нападению. Предупреждён – значит вооружён. Как предостеречь себя от нападения хищника, вы можете узнать здесь.