Она любит кататься на лошадях, а между делом получает золотые медали. Всё о карьере известной фигуристки Алёны Косторной

Новости России. Мастер спорта России международного класса Алёна Косторная в 18 лет уже смогла получить множество наград за свой профессионализм в фигурном катании. Среди её достижений есть победа на чемпионате Европы, а также призовые места на различных этапах Гран-при. Сейчас девушка находится на 7 строчке в рейтинге ISU.

Фото: isu.org

Семья Родилась будущая спортсменка 24 августа 2003 года в Москве. Уже с детства было понятно, что Алёна свяжет свою жизнь с профессиональным спортом. Ведь Сергей, отец девушки, в прошлом был легкоатлетом, а её мама Татьяна сама занималась фигурным катанием. К слову, именно она и привела будущую чемпионку на её первую тренировку. Также у Алёны есть младший брат Стёпа.

Фото: instagram.com/aliona_officialnew

Начало пути Изначально девочка не хотела связывать свою жизнь с катанием на коньках. Однако её мама решила попробовать познакомить дочь со спецификой данного вида спорта. Тогда Алёне было четыре года. После этого фигуристка стала посещать СШОР № 1 в Москве, где её наставницей стала серебряный призер Олимпийских игр Марина Черкасова. В 2011-м юная фигуристка начала учиться в Центре спорта и образования «Самбо-70», где продолжила развивать навыки. Здесь её тренером стала Елена Жгун.

Фото: instagram.com/aliona_officialnew

Сезон соревнований с 2017 по 2018 год В это время девушка достигла возраста, когда Международный союз конькобежцев может допускать спортсменов к соревнованиям. Профессиональная карьера фигуристки началась с победы на этапе Гран-при в Польше. За представленную программу она получила 197.91 балла.

Фото: instagram.com/aliona_officialnew

На следующих этапах данных соревнований в Италии и Японии фигуристка завоевала серебряные медали. Через несколько недель девушка участвовала в чемпионате России, где получила третье место. Следующие соревнования – первенство России и чемпионат мира. Здесь Алёна оказалась на вторых позициях. Сезон фигуристка закончила победой на Кубке России, где набрала 216.7 балла.

Фото: isu.org

Сезон соревнований с 2018 по 2019 год Начала данный спортивный сезон Алёна успешно, ведь она завоевала две золотые медали на этапах Гран-при, которые прошли в Чехии и Австрии. Благодаря своим наградам девушка смогла участвовать в финале соревнований. Здесь она также победила.

Фото: isu.org

В следующих состязаниях фигуристка повторила результаты прошлого сезона: в чемпионате и в первенстве России она получила две серебряные медали. Эти достижения дали Алёне возможность поучаствовать в соревнованиях мирового уровня, однако по состоянию здоровья девушка вынуждена была отказаться. Сезон соревнований с 2019 по 2020 год Этот спортивный сезон фигуристка начала с победы на этапе Гран-при во Франции и с забавной ситуации. На награждении победителей Гренобля Кристоф Феррари, который был главой состоявшегося мероприятия, по ошибке вручил золотую медаль не Алёне, а Мэрайе Белл, которая заняла третье место. Поняв, что произошла ошибка, американка сняла с себя награду и торжественно вручила её россиянке. Золото, серебро и маленький казус во время награждения. Косторная и Загитова победили на этапе Гран-при в Гренобле. Подробности здесь.

Фото: isu.org

Данный казус не помешал фигуристке получить золото ещё на одном этапе Гран-при в Японии. В финале этого соревнования Алёна также оказалась первой, набрав 247.59 балла. Этим результатом девушка установила новый мировой рекорд. В финале Гран-при весь пьедестал заняли ученицы Тутберидзе, золото у Косторной. Здесь подробности.

Фото: instagram.com/aliona_officialnew

В январе 2020 года фигуристка вновь заняла верх пьедестала, победив на чемпионате Европы. 11 июля этого же года Косторная была удостоена премии ISU. В конце июля стало также известно, что Алёна начала сотрудничать с новым тренером – Евгением Плющенко. Такое решение было весьма неожиданным для прошлого наставника фигуристки. Этери Тутберидзе утверждала, что процесс тренировок всегда шёл хорошо, но в один момент девушка просто заявила об уходе. По мнению тренера, на последних занятиях у фигуристки сильно возросли требования к процессу подготовки. Девушка подтвердила слова своей прошлой наставницы, сказав, что большое количество людей на льду и недостаточно хорошая программа выступления мешали получать удовольствие от тренировочного процесса, тем самым ухудшая результат на состязаниях.

Фото: instagram.com/aliona_officialnew

Сезон соревнований с 2020 по 2021 год В начале ноября 2020 года фигуристка выступила на четвёртом этапе Кубка России, где заняла второе место. В конце этого же месяца девушка участвовала в этапе Гран-при, завоевав здесь также серебро.

Фото: isu.org

После положительного теста на коронавирус Алёна была вынуждена временно приостановить выступления. После долгого отсутствия она появилась на льду в завершающем этапе Кубка России, где оказалась всего лишь на 6 позиции. Такой результат настолько расстроил спортсменку, что она вновь обратилась за помощью к Этери Тутберидзе. Тренер согласилась дать бывшей подопечной второй шанс. Хобби В свободное время девушке нравится кататься на лошадях, её сопровождает родная тётя, которая является профессиональной наездницей. Также спортсменка любит вечерние прогулки по парку вместе со своей собакой. А ещё поклонники спортсменки заметили, что у неё появилась татуировка с латинской надписью «Sequitur cor tuum» – «Следуй за своим сердцем».

Фото: instagram.com/aliona_officialnew