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«Я счастлив! Спасибо, Витебск!»: Сергей Лазарев сделал селфи с поклонниками на концерте в Витебске

13 июля 2016 15:17
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Новости Беларуси. Сегодня ночью на сцене Летнего амфитеатра в Витебске с аншлагом прошел концерт Сергея Лазарева. Эмоциями и фотографиями артист поделился в своем Instagram.

Сергей Лазарев:
Впервые на эту сцену Летнего амфитеатра в Витебске я вышел 20 лет назад в составе детского коллектива «Непоседы»! И вот сегодня я даю здесь свой сольный концерт – шоу «The Best».

Я счастлив! Спасибо, Витебск! Спасибо, Беларусь!

«Я счастлив! Спасибо, Витебск!»: Сергей Лазарев сделал селфи с поклонниками на концерте в Витебске-1

В восторге от Лазарева остались и его белорусские поклонники! На концерте – дружно подпевали, после – дарили цветы, а сегодня продолжают писать в соцсетях восторженные комментарии и благодарности!

elenapodvornaia (Instagram):
Серёжа, спасибо за фееричное шоу и заряд энергии! Отличный концерт! Ты – лучший!

irinshkashah (Instagram):
Вы и ваша команда делаете невероятное шоу, никто не остаётся равнодушным после посещения ваших концертов!

«Я счастлив! Спасибо, Витебск!»: Сергей Лазарев сделал селфи с поклонниками на концерте в Витебске-4

А вот Лазарев сделал селфи со зрителями! Только «К сожалению, не все вместились (((( сорри» – отметил артист.

«Я счастлив! Спасибо, Витебск!»: Сергей Лазарев сделал селфи с поклонниками на концерте в Витебске-7

marinaasanovich (Instagram):
Как радостно, что стооолько людей ушли в этот день счастливые! «Кто молодец? Лазарев – молодец!»

# Фотофакт # калейдоскоп # Сергей Лазарев # Славянский базар в Витебске-2016

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