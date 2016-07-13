«Я счастлив! Спасибо, Витебск!»: Сергей Лазарев сделал селфи с поклонниками на концерте в Витебске

Новости Беларуси. Сегодня ночью на сцене Летнего амфитеатра в Витебске с аншлагом прошел концерт Сергея Лазарева. Эмоциями и фотографиями артист поделился в своем Instagram.

Сергей Лазарев:

Впервые на эту сцену Летнего амфитеатра в Витебске я вышел 20 лет назад в составе детского коллектива «Непоседы»! И вот сегодня я даю здесь свой сольный концерт – шоу «The Best».