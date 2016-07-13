«Я счастлив! Спасибо, Витебск!»: Сергей Лазарев сделал селфи с поклонниками на концерте в Витебске
Новости Беларуси. Сегодня ночью на сцене Летнего амфитеатра в Витебске с аншлагом прошел концерт Сергея Лазарева. Эмоциями и фотографиями артист поделился в своем Instagram.
Сергей Лазарев:
Впервые на эту сцену Летнего амфитеатра в Витебске я вышел 20 лет назад в составе детского коллектива «Непоседы»! И вот сегодня я даю здесь свой сольный концерт – шоу «The Best».
Я счастлив! Спасибо, Витебск! Спасибо, Беларусь!
В восторге от Лазарева остались и его белорусские поклонники! На концерте – дружно подпевали, после – дарили цветы, а сегодня продолжают писать в соцсетях восторженные комментарии и благодарности!
elenapodvornaia (Instagram):
Серёжа, спасибо за фееричное шоу и заряд энергии! Отличный концерт! Ты – лучший!
irinshkashah (Instagram):
Вы и ваша команда делаете невероятное шоу, никто не остаётся равнодушным после посещения ваших концертов!
А вот Лазарев сделал селфи со зрителями! Только «К сожалению, не все вместились (((( сорри» – отметил артист.
marinaasanovich (Instagram):
Как радостно, что стооолько людей ушли в этот день счастливые! «Кто молодец? Лазарев – молодец!»