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5 мест, где сфотографироваться в Минске

16 июля 2016 14:47
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Порой приходит в голову мысль о том, чтобы сделать пару красивых снимков. О подборе места для съемки необходимо подумать заранее, чтобы окружающая обстановка гармонировала идеей фотосессии. 5 локаций в Минске, где можно создать фотографии не только с красивыми героями, но и интересным фоном.

1. Притыцкого, 34

5 мест, где сфотографироваться в Минске-1


Источник фото: iris_bakery

2.  Красный дворик (Революционная, 7)

5 мест, где сфотографироваться в Минске-3


Источник фото: whereminsk.by/minsk/magazine/one/308

3.  переулок Одинцова, 7

5 мест, где сфотографироваться в Минске-5


Источник фото: my-travel-diary.by/neobychnye-dostoprimechatelnosti-minska.html

4. небоскребы Минска (Немига и «Парус», Кальварийская 9)

5 мест, где сфотографироваться в Минске-7


Источник фото: vlad18_wolf

5. Стрит-арт (Октябрьская 16, ул. Аэродромная 4/3, Брилевская 24, Рабкоровская 13 и 15, Энгельса 34а)

5 мест, где сфотографироваться в Минске-10


Источник фото: rdnv.me/minsk-street-art

Автор: Наталия Колешко

# Фото # Фотофакт # калейдоскоп

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