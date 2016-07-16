5 мест, где сфотографироваться в Минске

Порой приходит в голову мысль о том, чтобы сделать пару красивых снимков. О подборе места для съемки необходимо подумать заранее, чтобы окружающая обстановка гармонировала идеей фотосессии. 5 локаций в Минске, где можно создать фотографии не только с красивыми героями, но и интересным фоном.

1. Притыцкого, 34