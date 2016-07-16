5 мест, где сфотографироваться в Минске
Порой приходит в голову мысль о том, чтобы сделать пару красивых снимков. О подборе места для съемки необходимо подумать заранее, чтобы окружающая обстановка гармонировала идеей фотосессии. 5 локаций в Минске, где можно создать фотографии не только с красивыми героями, но и интересным фоном.
1. Притыцкого, 34
Источник фото: iris_bakery
2. Красный дворик (Революционная, 7)
Источник фото: whereminsk.by/minsk/magazine/one/308
3. переулок Одинцова, 7
Источник фото: my-travel-diary.by/neobychnye-dostoprimechatelnosti-minska.html
4. небоскребы Минска (Немига и «Парус», Кальварийская 9)
Источник фото: vlad18_wolf
5. Стрит-арт (Октябрьская 16, ул. Аэродромная 4/3, Брилевская 24, Рабкоровская 13 и 15, Энгельса 34а)
Источник фото: rdnv.me/minsk-street-art