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Балерина родит Мику Джаггеру восьмого ребенка

16 июля 2016 16:07
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Новости Великобритании. 72-летний фронтмен рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер вновь станет отцом. Восьмого ребенка музыканту родит 29-летняя балерина Мелани Хамрик. Они познакомились в Рио-де-Жанейро во время мирового турне группы.

Роман Джаггера с артисткой American Ballet Theatre начался в 2014 году,

в год, когда трагически ушла из жизни его бывшая девушка – дизайнер Лорен Скотт (здесь подробнее). 

Мик Джаггер был дважды женат. Бьянка Джаггер родила ему дочь. А вторая супруга, модель Джерри Холл, подарила музыканту четверых детей: две дочери и два сына. Кроме того, у музыканта есть дочь от певицы Марши Хант, и сын от короткого романа с Лусианой Гименес.

К слову, Джаггер – не только многодетный отец и дедушка, но уже и прадедушка.

# Звезды # калейдоскоп # Мик Джаггер

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