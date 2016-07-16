Балерина родит Мику Джаггеру восьмого ребенка

Новости Великобритании. 72-летний фронтмен рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер вновь станет отцом. Восьмого ребенка музыканту родит 29-летняя балерина Мелани Хамрик. Они познакомились в Рио-де-Жанейро во время мирового турне группы.

Роман Джаггера с артисткой American Ballet Theatre начался в 2014 году,

в год, когда трагически ушла из жизни его бывшая девушка – дизайнер Лорен Скотт (здесь подробнее).

Мик Джаггер был дважды женат. Бьянка Джаггер родила ему дочь. А вторая супруга, модель Джерри Холл, подарила музыканту четверых детей: две дочери и два сына. Кроме того, у музыканта есть дочь от певицы Марши Хант, и сын от короткого романа с Лусианой Гименес.